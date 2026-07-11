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Президент Ильхам Алиев посетил село Гузейхырман Ходжавендского района

First News Media18:32 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев посетил село Гузейхырман Ходжавендского района

11 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил село Гузейхырман Ходжавендского района.

Глава государства был проинформирован о работе по восстановлению индивидуальных домов и инфраструктуры в селах Гузейхырман и Гюнейхирман.

Затем Президент Ильхам Алиев встретился с жителями, вернувшимися в оба села.

Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов проинформировал главу государства о работах по созданию социальной инфраструктуры в селах Гузейхырман и Гунейхырман.

Было отмечено, что Гунейхырман расположен в одноименном административно-территориальном округе Ходжавендского района. Село было оккупировано армянскими вооруженными силами в 1992 году и освобождено в 2023 году в результате проведенной Вооруженными силами Азербайджана антитеррористической операции.

До оккупации жители в основном занимались животноводством, виноградарством и земледелием. Здесь функционировали две школы, детский сад, больница, дом культуры, клуб, библиотека, спортивный комплекс, предприятие по производству хлеба и отдел связи.

В селе насчитывается в целом 549 индивидуальных домов, из которых 170 непригодны для проживания, 379 – частично пригодны. На данный момент 50 домов уже готовы к эксплуатации, в 147 домах продолжаются ремонтные работы. Ведется подготовка к ремонтно-восстановительным работам в остальных 182 домах.

Несколько дней назад в село вернулись 18 семей (72 человека).

В селе также проведен ряд работ, связанных с социальной инфраструктурой - проложен новый газопровод, восстановлена существующая газовая линия, установлено насосное оборудование на субартезианских скважинах, продолжается строительство насосной станции. Кроме того, полностью реконструирована внутрисельская водопроводная сеть, проложен волоконно-оптический кабель.

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Гузейхырман входит в состав одноименного административно-территориального округа Ходжавендского района. Село было оккупировано в 1992 году и освобождено в 2023 году в результате антитеррористических мероприятий, проведенных Вооруженными силами Азербайджана. До оккупации жители села занимались виноградарством, зерноводством и животноводством. Здесь функционировали средняя школа, детские сады, клуб, библиотека.

В селе Гузейхырман насчитывается 447 индивидуальных домов, из которых 65 непригодны для проживания, а 382 – частично пригодны. В 244 домах ведутся ремонтно-восстановительные работы, 100 из них уже готовы принять жильцов. Работы в 144 домах завершатся в ближайшие месяцы. Ведется подготовка к ремонтно-восстановительным работам в оставшихся 138 домах.

Несколько дней назад в рамках начального этапа переселения в село вернулась 21 семья (87 человек).

В селе проведен ряд работ по созданию социальной инфраструктуры. Так, проложены новые газовые линии, а существующая – восстановлена, субартезианские скважины оснащены насосным оборудованием, реконструированы водопроводная сеть и насосная станция. Кроме того, восстановлены существующие трансформаторные пункты, воздушные линии электропередачи и внутрисельская электросеть, проложена волоконно-оптическая кабельная линия. Также, отремонтированы здания Гузейхырманской сельской полной средней общеобразовательной школы на 460 ученических мест и яслей-детского сада на 40 мест. В селе сданы в эксплуатацию объекты общественного питания.

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Затем глава государства побывал в доме переселившегося в село Исы Гезалова.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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