Водолазы МЧС Азербайджана спасли тонущего в море на бульваре - ВИДЕО

В Баку на территории Приморского национального парка сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) спасли человека, оказавшегося под угрозой утопления.

Отмечается, что на горячую линию "112" поступила информация о том, что в Сабаильском районе столицы, на территории Приморского национального парка, один человек тонет в море.

На место происшествия незамедлительно был привлечен водолазно-поисковый отряд Государственной службы надзора за маломерными судами и спасения на водах МЧС.

В результате оперативно проведенной спасательной операции водолазы при участии сотрудника Службы охраны Управления Приморского бульвара спасли Ильгара Гаджиева (1961 г.р.).

Источник: МЧС