Число погибших из-за последствий тайфуна "Бави" на территории Филиппин достигло 17.

Oб этом в эфире телеканала Dobol B TV заявил заместитель секретаря управления гражданской обороны страны Бернардо Алехандро.

"Согласно поступившим данным, погибли 17 человек. Основная часть жертв приходится на муниципалитет Малапатан, расположенный в провинции Сарангани", - сказал он.

Несколько людей считаются пропавшими без вести, информация в настоящее время уточняется.

От последствий разгула стихии пострадали 112 тыс. семей на всей территории государства. Большая часть смертей произошла в результате оползней, спровоцированных обильными ливнями. В 77 центрах временного размещения находятся около 2,9 тыс. семей, что составляет порядка 11 тыс. человек. Вооружённые силы, полицейские подразделения, пожарные службы и береговая охрана Филиппин приведены в состояние повышенной боевой готовности.



Источник: Report