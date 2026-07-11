 Обломок двигателя разбил иллюминатор самолета Ryanair: пассажира едва не вытянуло наружу - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Обломок двигателя разбил иллюминатор самолета Ryanair: пассажира едва не вытянуло наружу - ВИДЕО

First News Media10:00 - Сегодня
Обломок двигателя разбил иллюминатор самолета Ryanair: пассажира едва не вытянуло наружу - ВИДЕО

Техническая неисправность на борту пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Греции в Германию, вызвала панический страх во время полета.

Как сообщает Bizim.Media, в самолете Boeing 737-800, следовавшем по маршруту Салоники — Мемминген, на высоте около 20 тысяч футов раздался сильный звук взрыва.

По предварительной информации, оторвавшаяся деталь двигателя ударила в одно из окон пассажирского салона и повредила его. В результате сильный поток воздуха частично вытянул наружу 61-летнего гражданина Сербии, сидевшего у окна.

Пристегнутый ремень безопасности предотвратил его полное выпадение из самолета. Супруга пассажира и другие сидевшие рядом люди пытались затащить его обратно в салон, удерживая за ноги. Напряженная ситуация продолжалась несколько минут, в это время в самолете автоматически активировались кислородные маски. Сразу после инцидента пилот изменил маршрут, экстренно вернулся в аэропорт Салоник и благополучно посадил самолет.

В заявлении Ryanair отмечается, что позже пассажиры были отправлены в пункт назначения альтернативным рейсом. 61-летний пассажир, получивший в результате инцидента травму шеи и ссадины на теле, был госпитализирован. Находившаяся в самолете беременная женщина также прошла медицинское обследование в целях предосторожности. Сообщается, что состояние обоих стабильное.

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