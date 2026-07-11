Импорт товаров из Турции в Азербайджан сократился на 2%

Азербайджан в январе-июне 2026 года импортировал из Турции товары на сумму $1 млрд 122,269 млн.

Согласно официальным статистическим данным Ассамблеи экспортеров Турции, это на 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За шесть месяцев на долю Азербайджана пришлось 0,9% общего экспорта Турции. В июне поставки в Азербайджан выросли на 31,8% в годовом выражении и составили $196,094 млн.

Общий экспорт Турции в январе-июне увеличился на 4,6% и достиг $119 млрд 044,514 млн. Крупнейшими импортерами турецких товаров стали Германия, США и Соединенное Королевство.