В Баку по инициативе БИГ проходит международная конференция о роли СМИ в процессах деколонизации

В столице Азербайджана по инициативе Бакинской инициативной группы (БИГ) проходит международная конференция «Медиа и деколонизация: возвышающиеся голоса, усиливающиеся нарративы».

Это первая подобная конференция в Азербайджане, которая объединила представителей СМИ с колониальных территорий. Мероприятие проходит в интерактивном формате с участием зарубежных и азербайджанских журналистов.

В конференции принимают участие руководители медиаструктур, журналисты, политические обозреватели, исследователи, эксперты, дипломаты, представители государственных органов, институтов гражданского общества и диаспорских организаций.

В ходе мероприятия планируется обсудить роль средств массовой информации в процессах деколонизации, особенности освещения ситуации на колониальных территориях, противодействие дезинформации с использованием искусственного интеллекта, а также перспективы развития сотрудничества между международными и местными СМИ.

Кроме того, участники рассмотрят вопросы документирования колониальных преступлений, нарушений прав человека, обеспечения экологической справедливости и укрепления международного взаимодействия между журналистами и правозащитниками.