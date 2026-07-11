Министерство здравоохранения Турции применило жесткие санкции в отношении порядка 100 акушеров-гинекологов

Министерство здравоохранения Турции провело масштабную проверку, по итогам которой около 100 врачей акушеров-гинекологов были подвергнуты административным штрафам и отстранены от работы.

По информации турецких СМИ, поводом для жестких мер послужило проведение операций кесарева сечения. Согласно официальным данным палаты врачей Антальи, в отношении медиков были вынесены предупреждения, инициированы дисциплинарные расследования, а сами они были временно отстранены от трудовой деятельности и направлены на обязательное пренатальное обучение из-за критически высокого уровня проведения подобных операций в масштабах всей страны.

Данные ограничительные меры связаны со статистическими показателями государства на международной арене. Согласно официальным отчетам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) за 2023 год, Турция удерживает первое место среди 38 стран-партнеров по частоте хирургического родовспоможения — на каждые 1 000 живорожденных детей в стране приходится около 615 оперативных вмешательств.

В рамках противодействия снижению уровня рождаемости правительство Турции в 2025 году утвердило и запустило специальную государственную программу под названием "Десятилетие семьи". Одним из ключевых пунктов этой программы стало введение строгого запрета на проведение операций кесарева сечения в коммерческих и частных медицинских клиниках без наличия жестких и обоснованных медицинских показаний.