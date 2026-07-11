Масштабный обвал дороги в Турции: власти в срочном порядке эвакуировали два здания - ВИДЕО

В турецком городе Ризе произошло масштабное обрушение дороги.

Инцидент зафиксирован в районе Ислампаша на улице Шехитлер Чешмеси, рядом со строительной площадкой. В результате просадки участок дороги полностью разрушился и стал непригоден для движения.

Из-за угрозы дальнейшего обвала власти в срочном порядке эвакуировали два расположенных выше здания. Территорию оцепили, на месте работают экстренные и муниципальные службы.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Специалисты устанавливают причины происшествия и оценивают состояние соседних строений.