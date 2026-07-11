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В Грузии 15-летний азербайджанец получил ножевые ранения за разговор на родном языке

First News Media11:50 - Сегодня
В Грузии 15-летний азербайджанец получил ножевые ранения за разговор на родном языке

9 июля проживающий в Грузии 15-летний азербайджанец Али Мехдиев получил ножевое ранение за то, что разговаривал на родном языке.

Происшествие произошло в поселке Вашлиджвари в Тбилиси, около 19:00. По утверждениям, один человек выразил недовольство тем, что Али говорил на азербайджанском языке, оскорбил его, а затем напал с ножом.

Мать Али Мехдиева Севиндж Гулиева сообщила, что первоначальная информация, распространившаяся после инцидента, основывалась на словах людей, находившихся рядом с пострадавшим.

То, что рассказал ее сын после того, как очнулся от наркоза, раскрыло истинный ход событий.

«Как только мой сын открыл глаза, он сказал мне, что все произошло не так. По его словам, он разговаривал с другом. С ним они говорили как на грузинском, так и на азербайджанском языках. Однако проживающий в квартале 55-летний Гиорги Цабудашвили начал оскорблять моего сына за то, что тот говорил на азербайджанском языке.

Лично мы его не знаем. Мой сын сказал, что когда он ответил ему, тот сначала ударил его. Он тоже ударил в ответ. После этого мужчина ушел, принес нож и набросился на Али», — рассказала женщина.

По словам С. Гулиевой, на этом инцидент не закончился. Хотя ее сын пытался убежать с целью спастись, нападавший преследовал его.

«Когда сын пытался убежать, тот бежал за ним. Догоняя, ударил сына ножом сзади. Нанес удары в поясницу, в спину и в живот. Всего на теле моего сына пять ножевых ранений. Самые тяжелые удары пришлись в область живота», — дополнила она.

Мать пострадавшего отметила, что в квартале проживают азербайджанцы, грузины и армяне. Сами же они являются официально гражданами Грузии.

Женщина утверждала, что нападавший и ранее был известен своим агрессивным отношением к азербайджанцам.

«Потом мне сказали, что этот человек не любит наш народ. Раньше он дрался и с другими детьми в квартале. Мы даже слышали, что он пытался задушить одного ребенка. Мой сын сказал, что тот подошел к ним и потребовал, чтобы они говорили только на грузинском языке. При том что Али вырос в Грузии и очень хорошо знает грузинский язык. Просто, когда они общаются с друзьями, говорят, смешивая грузинский и азербайджанский языки», — подчеркнула она.

С. Гулиева заявила, что в момент происшествия она была на работе, и о случившемся ей сообщили по телефону:

«Мне сказали, что после того как мой сын убежал от него, тот человек пошел и взял пилу. Увидев это, один из соседей попытался отнять у него инструмент. В тот момент сам сосед слегка пострадал — пила порезала ему руку».

В настоящее время лечение 15-летнего А. Мехдиева продолжается в реанимационном отделении.

«Ребенок открыл глаза, разговаривает, даже берет в руки телефон. Но из-за большого количества ранений его пока не переводят из реанимации в палату. Селезенка была повреждена и удалена. Он также получил травмы в области нижней части сердца. Из-за сильных болей ему вводят морфий и другие обезболивающие. Врачи говорят, что состояние стабильное и есть надежда на выздоровление.

Нам сообщили, что правоохранительные органы задержали подозреваемого по обвинению в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью моего сына, ведется расследование. Однако мы узнали, что у этого человека имеется справка о психическом расстройстве, и я не знаю, как теперь будет развиваться процесс», — сказала женщина.

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