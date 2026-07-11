В Батуми задержан подозреваемый в убийстве гражданки Азербайджана

В столице Грузии Тбилиси в Международном аэропорту Батуми задержан подозреваемый в умышленном убийстве гражданки Азербайджана.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Грузии на своей странице в Facebook.

Отмечается, что задержание обвиняемого было осуществлено в условиях тесного сотрудничества с турецкими и азербайджанскими коллегами, а также при прямом участии полицейского атташе Грузии в Турции. Согласно информации, 27 июня этого года в съемной квартире в Тбилиси обвиняемый нанес своему родственнику травмы, опасные для жизни, в результате чего тот скончался на месте происшествия. Полиция в короткие сроки установила личность совершившего преступление и объявила его в розыск.

По данному факту проводится расследование по статье 109 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненное заключение.

Отметим, что ранее Прокуратура Грузии предъявила заочное обвинение по этому делу гражданину Азербайджана Эмину Алиеву.

Он обвинялся в умышленном убийстве гражданки Азербайджана Фатимы Керимовой по признаку пола. Этот человек был объявлен в розыск.