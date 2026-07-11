В Иране заявили о 17 погибших из-за ударов США в июле

По меньшей мере 17 человек погибли в результате ударов США по территории Ирана 8 и 9 июля, еще 115 пострадали.

Об этом сообщил представитель Минздрава Исламской Республики Хосейн Керманпур.

"В результате авиаударов США по шести городам страны 8 и 9 июля 115 человек получили ранения. <...> К сожалению, 17 наших соотечественников погибли", — написал он в X.

Ранее Керманпур приводил данные о 14 жертвах и 78 пострадавших.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.

Затем на швейцарском курорте Бюргеншток прошли переговоры США и Ирана при посредничестве Дохи и Исламабада по реализации меморандума. Однако в ночь с 7 на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что режим прекращения огня с Ираном более не действует, но процесс переговоров продолжается.