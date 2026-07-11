В Баку столкнулись два мотоцикла: есть погибший - ВИДЕО

10 июля около 16:00 на территории Хатаинского района Баку мотоцикл под управлением 22-летнего Амина Джафарова столкнулся с двигавшимся в том же направлении другим мотоциклом, за рулём которого находился 21-летний Эльшан Гусейнов.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции.

Отмечается, что в аварии, произошедшей из-за высокой скорости и сопровождавшейся грубыми нарушениями правил, Амин Джафаров скончался на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.

Источник: Oxu.Az