В Грузии задержан депутат по делу о связях с «воровским миром»

Депутат сакребуло (муниципального собрания) Цагери Лаша Летодиани оказался среди 26 человек, задержанных в ходе масштабной спецоперации грузинских правоохранительных органов против предполагаемых участников и пособников «воровского мира», передают грузинские СМИ.

По версии следствия, Летодиани мог быть связан с представителями криминальной среды, участвовать в урегулировании конфликтов между ними и помогать в сборе так называемого «воровского общака» — нелегального денежного фонда, используемого в криминальной иерархии.

Летодиани возглавляет фракцию «Сила народа» в муниципальном собрании Цагери. Эта политическая сила ранее участвовала в выборах в партнерстве с правящей партией «Грузинская мечта».

Как утверждает прокуратура, депутат на протяжении нескольких месяцев поддерживал деятельность представителей «воровского мира», за вознаграждение участвовал в решении финансовых споров и поддерживал связь с криминальным авторитетом Шалвой Накеури. Следствие также заявляет, что Летодиани пытался установить контакт с находящимся за границей так называемым «вором в законе» Бесиком Джапаридзе.

По данным обвинения, у следствия имеются аудиозаписи, на которых участники конфликтов якобы угрожают должникам расправой и насилием в отношении их родственников. Прокуратура утверждает, что часть доказательств была получена благодаря прослушке, установленной в автомобиле Летодиани.