Верховный лидер Ирана пообещал отомстить за смерть Али Хаменеи и других иранцев

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи поклялся, что Тегеран отомстит за смерть погибшего Али Хаменеи и других иранцев, которые стали жертвами американо-израильских ударов.

"Мы клянемся отомстить за вашу кровь и за кровь всех мучеников этих двух войн, покарав преступных и опозоривших себя убийц. Эта месть — воля нашего народа, и она непременно должна быть осуществлена", — говорится в письменном обращении Хаменеи по случаю похорон его отца — бывшего верховного лидера. "Месть — это требование нашего народа, и она обязательно должна быть осуществлена", — подчеркнул он.

Прощание с Али Хаменеи, который погиб 28 февраля в результате американских и израильских ударов, началось в Тегеране 3 июля. С 4 по 5 июля тело аятоллы находилось в Мосалле Тегерана (крупнейшем в иранской столице религиозно-общественном комплексе). 6 июля в Тегеране прошло траурное шествие по основным улицам, после чего тело было доставлено в главный религиозный центр Ирана — город Кум, где 7 июля состоялись траурные церемонии. В тот же день вечером тело Али Хаменеи было отправлено в Ирак, где были организованы отдельные церемонии прощания для местных мусульман-шиитов в Наджафе и Кербеле. Погребение погибшего верховного лидера прошло 9 июля в его родном Мешхеде.

Источник: ТАСС