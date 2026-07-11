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Во Вьетнаме перевернулась прогулочная лодка с туристами, погибли 15 человек

First News Media15:10 - Сегодня
Во Вьетнаме перевернулась прогулочная лодка с туристами, погибли 15 человек

Прогулочная лодка с 32 туристами и 3 членами команды на борту перевернулась около острова Фукуок на юге Вьетнама.

Об этом сообщил местный новостной портал VnExpress.
По его данным, инцидент произошел вскоре после выхода судна из порта. По неустановленной причине лодка перевернулась, все пассажиры и члены экипажа упали в море. «23 человека были доставлены на берег, многие из них в критическом состоянии, а также найдены тела 15 погибших», - сообщили в экстренных службах.
Чрезвычайные службы и спасатели продолжают поиски остальных людей, одновременно выясняя причину аварии. Большую часть пассажиров затонувшего судна составляли индийские туристы.

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