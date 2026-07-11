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Общество

На трех улицах Баку полностью ограничат движение транспорта

First News Media15:20 - Сегодня
На трех улицах Баку полностью ограничат движение транспорта

В связи с проведением ремонтных работ до 07:00 13 июля в Баку поэтапно ограничивается движение транспорта на трех улицах.

Об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

По информации, ограничения вводятся на улице Самеда Вургуна (от улицы Физули до улицы А.А. Бакиханова), улице Назима Хикмета (от проспектов Г.Б. Зардаби и Матбуат до улицы А.М. Шарифзаде), а также улице Санана Абдуллаева (дорога Баксол) — от проспекта Зии Буниятова до 1-го переулка на улице Санана Абдуллаева.

ГААДА просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и пользоваться альтернативными маршрутами.

Источник: Report

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