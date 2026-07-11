Президент Словакии посетит Карабах: Братислава намерена участвовать в восстановлении региона

Президент Словакии Петер Пеллегрини отправится в понедельник (13 июля) с официальным визитом в Азербайджан по приглашению президента Ильхама Алиева.

Поездка является продолжением исторически первого визита главы азербайджанского государства в Словакию, который состоялся в декабре прошлого года, сообщили в офисе президента Словакии.

«Вместе с президентом в Азербайджан также отправятся заместитель премьер-министра и министр обороны, заместитель премьер-министра и министр экономики, министр внутренних дел и глава Национального банка», — сообщили в президентском дворце.

По заявлению канцелярии президента, ключевой частью визита станут намеченные на вторник переговоры глав государств в Карабахском регионе Азербайджана. Главными темами дискуссии станут углубление энергетического сотрудничества, поддержка словацкого экспорта, развитие промышленного и технологического взаимодействия, а также улучшение транспортного сообщения между странами. Лидеры также обсудят возможности привлечения словацких партнеров к проектам восстановления и развития территорий, пострадавших от конфликта. Кроме того, Пеллегрини посетит Агдамский район, где ознакомится с проектом «Умная деревня» (Smart Village) в селе Баш Гаравенд и заложит первый камень в фундамент новой школы, которая будет носить имя генерала Милана Растислава Штефаника.

В среду (15 июля) президент проведет переговоры с премьер-министром Али Асадовым и председателем парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой в Баку. В столице он также встретится со своим соотечественником Владимиром Фекете, который служит там в качестве апостольского префекта. Кроме того, он посетит Аллею шахидов, где возложит венок, и почтит память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, посетив его могилу.

Параллельно с программой словацкого президента в Баку пройдет Словацко-азербайджанский бизнес-форум, в котором примут участие словацкие предприниматели. Форум предоставит площадку для расширения торгового сотрудничества, налаживания новых партнерских отношений и поддержки словацких компаний при выходе на азербайджанский рынок. «Продолжение политического диалога на высшем уровне между Братиславой и Баку подтверждает заинтересованность обеих стран в развитии взаимных отношений в сферах, имеющих стратегическое значение для будущего развития — от энергетической безопасности и экономического сотрудничества до инноваций, транспорта и технологического партнерства», — резюмировали в канцелярии президента.