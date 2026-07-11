В Казахстане в аэропорту произошел инцидент с Ан-12

Инцидент с самолетом Ан-12 произошел в аэропорту Жезказгана в центральном Казахстане, предварительно, из-за повреждения шасси, пострадавших нет, сообщает казахстанский портал Nur.kz.

"Инцидент с самолетом произошел в аэропорту Жезказгана. Ан-12 с 6 членами экипажа и 10 пассажирами совершил аварийную посадку. Предварительно, у лайнера было повреждено шасси", - сообщает информационный ресурс.

Генеральный директор АО "Жезказган Эйр" Нурлан Лебаев подтвердил интернет-изданию, что 10 июля на территории аэропорта произошло авиационное событие с воздушным судном Ан-12. По его словам, пострадавших нет.

Источник: РИА Новости