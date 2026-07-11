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Иран не станет вести переговоры с США, пока они не изменят подходы

First News Media16:25 - Сегодня
Иран не станет вести переговоры с США, пока они не изменят подходы

Тегеран не планирует контактировать с американской стороной до тех пор, пока она не изменит подходы, передает Fars.

"Иран не запрашивал переговоры с США, никаких переговоров не будет до тех пор, пока США не отступят от своих позиций", — говорится в публикации со ссылкой на источники.

Чего именно ожидает исламская республика от Вашингтона, агентство не уточняет.

В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта. Тем не менее в ночь на 8 июля Соединенные Штаты возобновили обстрелы. По словам президента Дональда Трампа, это стало реакцией на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Он пригрозил увеличить мощность атак, если такая ситуация повторится.
Исламская республика в ответ наносит удары по военной инфраструктуре США на Ближнем Востоке. МИД страны назвал агрессию Вашингтона серьезным нарушением достигнутых договоренностей.

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