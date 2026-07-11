Мадьяр пригрозил запустить процедуру импичмента президента Венгрии

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр пригрозил запустить процедуру импичмента президента страны Тамаша Шуйока, если тот откажется подписать поправку к конституции, которая предусматривает его уход в отставку.

Мадьяр 4 июля внес в парламент Венгрии проект 17-й поправки к конституции, которая предусматривает в числе прочего отстранение от должности Шуйока и ограничение срока нахождения в должности депутата парламента 12 годами.

"В понедельник (13 июля — ред.) парламент примет 17-ю поправку к конституции. У президента будет пять дней на ее подписание. Если он этого не сделает, против него может быть начата процедура импичмента", — написал Мадьяр в соцсети Facebook.

Источник: РИА Новости