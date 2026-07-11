Президент Азербайджана: наше государство сильно, наша армия сильна, наша воля непоколебима

Сегодня перед памятью шехидов мы вновь должны поклясться себе и нашему народу, нашему государству, что будем защищать наше национальное достоинство при любых обстоятельствах. Отныне никто и никогда не причинит вреда нашему народу.

Об этом заявил Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями, переселившимися в села Гузейхырман и Гюнейхырман Ходжавендского района.

Президент подчеркнул, что наше государство сильно, наша армия сильна, наша воля непоколебима.

Источник: АЗЕРТАДЖ