Президент: Каждый раз, находясь в Карабахе, Восточном Зангезуре и видя развитие, я радуюсь всем сердцем

Каждый раз, находясь в Карабахе, Восточном Зангезуре и видя это прекрасное развитие, я, конечно же, радуюсь всем сердцем. Еще раз убеждаюсь, какой мы великий народ, народ-созидатель.

Об этом заявил Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями, переселившимися в села Гузейхырман и Гюнейхырман Ходжавендского района.

«Хозяевами этих земель являемся мы, и весь мир теперь не просто знает, но и принимает это. Некоторые, даже если и не хотят, вынуждены принять это, потому что мы заставили их признать наши реалии», – добавил глава государства.

Источник: АЗЕРТАДЖ