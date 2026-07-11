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Число погибших в результате разрушительных землетрясений в Венесуэле возросло до 4333 человек

First News Media23:43 - 11 / 07 / 2026
Число погибших в результате разрушительных землетрясений в Венесуэле возросло до 4333 человек

В Венесуэле продолжают уточнять масштабы последствий недавнего разрушительного стихийного бедствия. По официальному заявлению председателя Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса, общее число жертв серии землетрясений на данный момент достигло 4333 человек.

Чиновник подчеркнул, что процесс опознания тел продолжается, и личности 315 погибших к настоящему моменту еще не установлены. Согласно предоставленным данным, количество пострадавших в ходе катастрофы не изменилось и составляет 16 740 человек.

В зоне бедствия силами экстренных служб были спасены 6462 человек, однако масштабные разрушения жилого фонда привели к тому, что около 17 000 жителей страны полностью лишились жилья и остались без крова. Для решения этой проблемы власти разрабатывают план оперативной помощи населению. Глава парламента Родригес добавил, что распределение постоянного и временного жилья среди пострадавших от подземных толчков граждан начнется на следующей неделе.

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