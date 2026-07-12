 Сегодня абитуриенты сдадут экзамены по I и IV группам специальностей | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Сегодня абитуриенты сдадут экзамены по I и IV группам специальностей

First News Media10:00 - Сегодня
Сегодня абитуриенты сдадут экзамены по I и IV группам специальностей

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет вступительные экзамены (вторая попытка) в высшие учебные заведения по I и IV группам специальностей.

Также состоится экзамен (вторая попытка) по географии для абитуриентов, выбравших обе подгруппы DT и TC III группы специальностей.

Как передает ГЭЦ, экзамены будут организованы в Баку, Ханкенди, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Газахе, Сумгайыте, Абшероне, Шамахы, Мингячевире, Шеки, Загатале, Барде, Гёйчае, Уджаре, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Джалилабаде, Губе и Хачмазе.

Экзамены начнутся в 10:00. В 09:45 завершится пропускной режим, после чего опоздавшие участники не будут допущены в экзаменационные здания.

Для удобного входа участников в экзаменационные здания установлено разное время прибытия, которое указано в пропускном листе. В связи с этим абитуриентам рекомендуется прибыть в указанное в пропуске время.

На экзамен необходимо принести следующие документы:

пропускной лист;

оригинал документа, удостоверяющего личность.

Граждане Азербайджана (в том числе участники младше 16 лет) должны предъявить удостоверение личности. Иностранные граждане и лица без гражданства — документ, выданный Государственной миграционной службой, а иностранцы, получившие статус беженца, и члены их семей — удостоверение беженца.

Участники, в удостоверении личности которых отсутствует фотография, помимо указанных документов должны представить справку из образовательного учреждения с вклеенной фотографией размером 3×4 см, заверенной печатью.

Всего для проведения экзаменов выделены 153 экзаменационных здания и 2 658 аудиторий. К организации экзаменов привлечены 153 старших руководителя, 429 руководителей экзамена, 3 304 наблюдателя, 482 сотрудника пропускного режима и 153 представителя зданий.

Ожидается участие 36 356 абитуриентов, в том числе 24 997 — по I группе специальностей, 5 302 — по IV группе, а также 6 057 человек, сдающих экзамен по географии для поступления в обе подгруппы DT и TC III группы специальностей.

В экзаменах также примут участие 65 абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья (незрячие, лица с детским церебральным параличом, нарушением слуха и другими особенностями). Для них выделены специальные аудитории, а незрячим с нарушением функций организма на 81–100% назначены индивидуальные наблюдатели. Для участников с ограниченной подвижностью созданы необходимые условия для доступа в экзаменационные здания и аудитории. Кроме того, для наблюдателей, работающих с участниками с ограниченными возможностями здоровья, проведены специальные тренинги.

Поделиться:
342

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Кичик ...

Спорт

Конор Макгрегор получил травму на старте боя и проиграл Максу Холлоуэю

Спорт

ЧМ-2026: Определились полуфинальные пары

В мире

Удар тайфуна "Бави": В Китае отменяют более 2,8 тысячи внутренних рейсов

Общество

Стали известны личности всех пострадавших в автобусной аварии в Гаджигабуле - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня абитуриенты сдадут экзамены по I и IV группам специальностей

Водолазы МЧС Азербайджана спасли тонущего в море на бульваре - ВИДЕО

Какой будет температура воды на пляжах Абшерона?

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

В Баку запустят новые бесплатные автобусы - ВИДЕО

Возвращение легенды в Габалу: Знаменитый памятник Ван Дамму снова на своем месте - ВИДЕО

В Баку задержали мужчину, применившего насилие против малолетнего в лифте - ВИДЕО

В Азербайджане пакеты на кассах супермаркетов подорожали почти в два раза

Последние новости

Стали известны личности всех пострадавших в автобусной аварии в Гаджигабуле - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:22

Глава UFC Дана Уайт высказался о тяжелой травме Макгрегора

Сегодня, 11:10

Умер экс-эмир Катара Хамад бен Халифа Аль Тани

Сегодня, 10:20

Сегодня абитуриенты сдадут экзамены по I и IV группам специальностей

Сегодня, 10:00

США завершили третью за неделю серию ударов по Ирану

Сегодня, 09:40

Конор Макгрегор получил травму на старте боя и проиграл Максу Холлоуэю

Сегодня, 09:20

ЧМ-2026: Определились полуфинальные пары

Сегодня, 09:00

Число погибших в результате разрушительных землетрясений в Венесуэле возросло до 4333 человек

11 / 07 / 2026, 23:43

Удар тайфуна "Бави": В Китае отменяют более 2,8 тысячи внутренних рейсов

11 / 07 / 2026, 23:30

Министерство здравоохранения Турции применило жесткие санкции в отношении порядка 100 акушеров-гинекологов

11 / 07 / 2026, 23:17

Президент: За последние 80 лет ни одно государство и ни один народ не одерживали такой Победы, как Азербайджан

11 / 07 / 2026, 22:44

Президент: В новейшей истории не было второго народа, который проявил бы такое единство

11 / 07 / 2026, 22:23

Ильхам Алиев: Жизнь переселенца уже осталась в прошлом

11 / 07 / 2026, 22:11

Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Кичик Галадереси Шушинского района, встретился с жителями, вернувшимися в село

11 / 07 / 2026, 21:57

В соцсетях Президента размещена публикация о встрече с жителями сел Ходжавендского района - ВИДЕО

11 / 07 / 2026, 21:34

Баскетболистки Азербайджана U20 победили команду Румынии на Евро

11 / 07 / 2026, 21:20

Водолазы МЧС Азербайджана спасли тонущего в море на бульваре - ВИДЕО

11 / 07 / 2026, 21:00

Четвертый пакет рассекреченных данных: Пентагон обнародовал новые архивные материалы об НЛО

11 / 07 / 2026, 20:38

Президент: Каждый раз, находясь в Карабахе, Восточном Зангезуре и видя развитие, я радуюсь всем сердцем

11 / 07 / 2026, 20:23

Президент Азербайджана: наше государство сильно, наша армия сильна, наша воля непоколебима

11 / 07 / 2026, 20:15
Все новости
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az
1news TV

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Как сообщалось ранее, согласно предложенным в Азербайджане новым правилам регулирования, планируется ограничить регистрацию и создание личных аккаунтов в социальных сетях09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00