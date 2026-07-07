Стали известны сроки выплаты пенсий и адресной соцпомощи в Азербайджане

Выплату трудовых пенсий по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району планируется осуществить с 14-го числа текущего месяца, а пенсий лиц, зарегистрированных в районах, и лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях, - не позднее 22-го числа.

Как передает 1news.az, об этом сообщил Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ).

Было отмечено, что выплату адресной социальной помощи также планируется произвести не позднее 24-го числа текущего месяца.