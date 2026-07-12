 Стали известны личности всех пострадавших в автобусной аварии в Гаджигабуле - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Стали известны личности всех пострадавших в автобусной аварии в Гаджигабуле - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media11:22 - Сегодня
Стали известны личности всех пострадавших в автобусной аварии в Гаджигабуле - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Установлены личности всех пострадавших в результате аварии с пассажирским автобусом в Гаджигабуле.

В ДТП пострадали Тимур Юсиф оглу Гурбанзаде, Вафа Нариман гызы Гурбанова (1989 г.р.), Айхан Юсиф оглу Гурбанзаде (2011 г.р.), Махир Илудул оглу Келяшов (1968 г.р.), Рашид Расул оглу Мамедов (2003 г.р.), Севиль Абдулсалам гызы Алиева (1965 г.р.), Сабина Османова (2004 г.р.), Мамедали Мустафа оглу Вагабов (1967 г.р.), Ниджат Габиль оглу Забитли (1994 г.р.), Юсиф Сулейман оглу Гурбанов (1985 г.р.), Мухаммед Махир оглу Келяшов (2008 г.р.), Сархан Руслан оглу Гасанли (1999 г.р.), Даньял Ибрагим оглу Занутальски (2003 г.р.), Фарах Мамедзахид гызы Миканаяева (1989 г.р.), Сабина Паша гызы Османова (2004 г.р.), Даджиля Фазаил гызы Халилова (2007 г.р.), Нурлан Надир оглу Омаров (1998 г.р.), Зюмрюд Мухаммед гызы Гасилова (1971 г.р.), Рамазан Назим оглу Мамедов (1965 г.р.), Фируз Эльвин оглу Балаев (2017 г.р.) и Нигяр Орхан гызы Микамаева (2016 г.р.).

Пострадавшие были доставлены с места происшествия бригадами скорой медицинской помощи в центральные районные больницы Ширвана и Гаджигабула.

По данному факту проводится расследование.

В свою очередь Государственное управление дорожной полиции также распространило информацию об аварии с автобусом, произошедшей в Гаджигабуле.

Как сообщили в управлении, ДТП произошло 12 июля в 05:15 на 132-м километре автодороги Баку–Газах–государственная граница с Грузией, проходящем через поселок Муган Гаджигабульского района.

Автобус марки Yutong под управлением Рамиля Билала оглу Алгышова потерял управление, сначала врезался в бетонное ограждение на левой стороне дороги, после чего перевернулся.

В результате происшествия, по данным Государственной дорожной полиции, травмы получили два человека - Сабина Паша кызы Османова и Айхан Юсиф оглу Гурбанзаде.

По факту проводится расследование.

10:50

Стали известны личности некоторых пострадавших в результате аварии пассажирского автобуса в Гаджигабульском районе.

В аварии пострадали жители Загатальского района: Сабина Паша гызы Османова (2004 г.р.), Даджиля Фазаил гызы Халилова (2007 г.р.), Нурлан Надир оглу Омаров (1998 г.р.), Зюмрюд Мухаммед гызы Гасилова (1971 г.р.) и Рамазан Назим оглу Мамедов (1965 г.р.).

Кроме того, травмы получили житель города Сумгайыт Фируз Эльвин оглу Балаев (2017 г.р.) и жительница города Баку Нигяр Орхан гызы Микамаева (2016 г.р.).

Пострадавшие были доставлены в Центральную районную больницу Гаджигабула, остальные - в Центральную городскую больницу Ширвана.

По данному факту проводится расследование.


10:40
В Гаджигабуле в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 21 человек.

 

Инцидент произошел на участке автодороги Баку–Газах, проходящем через село Муган Гаджигабульского района.

Так, пассажирский автобус, следовавший по маршруту Загатала–Баку, перевернулся. В результате аварии 21 человек получил травмы различной степени тяжести. Семеро пострадавших были доставлены в Гаджигабульскую центральную районную больницу, еще 14 человек — в Центральную городскую больницу Ширвана.

В настоящее время устанавливаются личности пострадавших. По факту проводится расследование.
Источник: Report

Поделиться:
676

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Кичик ...

Спорт

Конор Макгрегор получил травму на старте боя и проиграл Максу Холлоуэю

Спорт

ЧМ-2026: Определились полуфинальные пары

В мире

Удар тайфуна "Бави": В Китае отменяют более 2,8 тысячи внутренних рейсов

Общество

Стали известны личности всех пострадавших в автобусной аварии в Гаджигабуле - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня абитуриенты сдадут экзамены по I и IV группам специальностей

Водолазы МЧС Азербайджана спасли тонущего в море на бульваре - ВИДЕО

Какой будет температура воды на пляжах Абшерона?

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

Ввоз этих товаров в страну будет запрещён

Пародия Илькина Мискерли на ребенка с РАС вызвала волну критики, к которой присоединился Эльнур Гусейнов - ВИДЕО

Азербайджанский капитан скончался в Литве, получив известие о смерти отца

Мать мальчика с РАС, пострадавшего при нападении в лифте, объяснила, почему он оказался один - ВИДЕО

Последние новости

Стали известны личности всех пострадавших в автобусной аварии в Гаджигабуле - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:22

Глава UFC Дана Уайт высказался о тяжелой травме Макгрегора

Сегодня, 11:10

Умер экс-эмир Катара Хамад бен Халифа Аль Тани

Сегодня, 10:20

Сегодня абитуриенты сдадут экзамены по I и IV группам специальностей

Сегодня, 10:00

США завершили третью за неделю серию ударов по Ирану

Сегодня, 09:40

Конор Макгрегор получил травму на старте боя и проиграл Максу Холлоуэю

Сегодня, 09:20

ЧМ-2026: Определились полуфинальные пары

Сегодня, 09:00

Число погибших в результате разрушительных землетрясений в Венесуэле возросло до 4333 человек

11 / 07 / 2026, 23:43

Удар тайфуна "Бави": В Китае отменяют более 2,8 тысячи внутренних рейсов

11 / 07 / 2026, 23:30

Министерство здравоохранения Турции применило жесткие санкции в отношении порядка 100 акушеров-гинекологов

11 / 07 / 2026, 23:17

Президент: За последние 80 лет ни одно государство и ни один народ не одерживали такой Победы, как Азербайджан

11 / 07 / 2026, 22:44

Президент: В новейшей истории не было второго народа, который проявил бы такое единство

11 / 07 / 2026, 22:23

Ильхам Алиев: Жизнь переселенца уже осталась в прошлом

11 / 07 / 2026, 22:11

Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Кичик Галадереси Шушинского района, встретился с жителями, вернувшимися в село

11 / 07 / 2026, 21:57

В соцсетях Президента размещена публикация о встрече с жителями сел Ходжавендского района - ВИДЕО

11 / 07 / 2026, 21:34

Баскетболистки Азербайджана U20 победили команду Румынии на Евро

11 / 07 / 2026, 21:20

Водолазы МЧС Азербайджана спасли тонущего в море на бульваре - ВИДЕО

11 / 07 / 2026, 21:00

Четвертый пакет рассекреченных данных: Пентагон обнародовал новые архивные материалы об НЛО

11 / 07 / 2026, 20:38

Президент: Каждый раз, находясь в Карабахе, Восточном Зангезуре и видя развитие, я радуюсь всем сердцем

11 / 07 / 2026, 20:23

Президент Азербайджана: наше государство сильно, наша армия сильна, наша воля непоколебима

11 / 07 / 2026, 20:15
Все новости
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az
1news TV

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Как сообщалось ранее, согласно предложенным в Азербайджане новым правилам регулирования, планируется ограничить регистрацию и создание личных аккаунтов в социальных сетях09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00