Азербайджанский стрелок завоевал золото Кубка Европы

Член сборной Азербайджана по стрелковой стрельбе Руслан Лунев добился очередного впечатляющего успеха на Кубке Европы Lapua, проходящем в эстонском городе Мяннику.

Об этом сообщили в Федерации стрельбы Азербайджана (AAF).

Отмечается, что азербайджанский спортсмен завоевал золотую медаль в соревнованиях по стрельбе из пистолета с центральным воспламенением с дистанции 25 метров.

В квалификации Руслан Лунев набрал 583 очка, опередил всех соперников, занял первое место и поднял флаг Азербайджана на высшую ступень пьедестала почета.