Глава комитета ФИФА лично отменил дисквалификацию Балогуна без ведома остальных членов

Назван автор решения об отмене дисквалификации американского футболиста Фалорина Балогуна.

Об этом сообщает The Times.

Им стал глава дисциплинарного комитета ФИФА Мохаммад Аль-Камали из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Отмечается, что он вынес это решение без ведома остальных семнадцати членов комитета.

В матче 1/16 финала ЧМ-2026 с Боснией и Герцеговиной (2:0) Балогун получил красную карточку за фол на защитнике Тарике Мухаремовиче. Форвард должен был пропустить матч с Бельгией. «В соответствии со статьей 27 дисциплинарного кодекса ФИФА, дисквалификация на один матч заменяется на испытательный срок в один год», — решили в ФИФА.

Балогун вышел в стартовом составе в матче 1/8 финала чемпионата мира и был заменен на 92-й минуте. Бельгийцы разгромили США со счетом 4:1.

Источник: Lenta.ru