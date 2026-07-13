Халук Левент оказался в центре громкого расследования: Певца задержали в Турции

Главу благотворительного фонда Ahbap Халука Левента задержали по делу об отмывании денег и незаконных финансовых операциях

Председатель благотворительного фонда Ahbap, известный турецкий певец Халук Левент, задержан в рамках расследования, проводимого прокуратурой Стамбула в отношении деятельности организации - вместе с ним были задержаны еще 17 подозреваемых, сообщает 1news.az со ссылкой на Haberler.com.

Х.Левенту предъявлены обвинения в нарушении закона об общественных объединениях, легализации имущества, полученного преступным путем, а также в участии в преступной организации. Сотрудники Управления по борьбе с финансовыми преступлениями задержали его в Бурсе, после чего он был доставлен в Стамбул для проведения следственных действий.

По данным следствия, в ходе анализа финансовых операций, основанного на материалах Совета по расследованию финансовых преступлений (MASAK), были выявлены крупные денежные переводы, не соответствующие официальным финансовым возможностям фигурантов дела, переводы значительных сумм на счета, связанные с азартными играми, а также серия последовательных сделок с недвижимостью.

Прокуратура утверждает, что в период с 2020 по 2026 год через счета, которыми, по версии следствия, пользовался Халук Левент, было совершено ставок на общую сумму около 990 млн турецких лир (35,9 млн манатов), при этом потери составили порядка 390 млн лир. Кроме того, следователи заявляют, что со счета ассоциации Ahbap на счет помощницы Левента Йелиз Кая было переведено около 120 млн турецких лир (4,36 млн манатов). Подчеркнем, что эти сведения являются версией следствия и подлежат судебной проверке.

В ходе обысков по адресам подозреваемых правоохранители изъяли цифровые носители информации, наличные денежные средства, золото, чеки, долговые расписки и другие документы - расследование продолжается.

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