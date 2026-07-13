Azerbaijan Airlines впервые получил международный сертификат Great Place to Work®

Azerbaijan Airlines, входящий в AZCON Holding, впервые получил международно признанный сертификат Great Place to Work®.

Сертификат подтверждает, что авиакомпания соответствует международным стандартам в области корпоративной культуры и опыта сотрудников.

Сертификат Great Place to Work® присуждается по итогам независимой оценки, основанной на анонимных отзывах сотрудников. Он является одним из международно признанных показателей, отражающих уровень корпоративной культуры, доверия к руководству, удовлетворенности сотрудников, инклюзивности и человекоориентированного подхода к управлению. По результатам исследования около 80% сотрудников Azerbaijan Airlines, принявших участие в опросе, считают компанию надежным и комфортным местом для работы.

Национальный авиаперевозчик рассматривает человеческий капитал как одно из ключевых стратегических направлений развития и последовательно инвестирует в своих сотрудников. Компания продолжает поддерживать профессиональное развитие персонала, расширять возможности для непрерывного обучения и развития, создавать здоровую рабочую среду с равными возможностями, а также внедрять современные подходы к управлению.

«Этот сертификат имеет для нас особое значение, поскольку основан непосредственно на мнении наших сотрудников. Полученный результат является международным признанием доверия, которую нам удалось сформировать в Azerbaijan Airlines, а также подтверждением нашего последовательного внимания к развитию человеческого капитала. Мы и в дальнейшем будем расширять возможности для профессионального развития сотрудников и укреплять современную и инклюзивную корпоративную среду», — отметила директор по управлению персоналом Azerbaijan Airlines Эллада Алышова.

Получение сертификата Great Place to Work® впервые стало международным признанием долгосрочной стратегии Azerbaijan Airlines, направленной на развитие человеческого капитала. Сертификат укрепляет позиции авиакомпании как надежного работодателя и подтверждает ее приверженность развитию сотрудников и повышению их удовлетворенности работой.