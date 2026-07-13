Начинается процесс перевода студентов

Стартует этап приема электронных заявлений на перевод студентов, обучающихся в высших и средних специальных учебных заведениях, на 2026–2027 учебный год.

Прием электронных заявлений начнется 13 июля 2026 года в 10:00 и завершится 19 июля в 18:00, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство по науке и высшему образованию.

Желающим принять участие в процессе перевода необходимо зарегистрироваться на портале portal.edu.az, создать личный кабинет, после чего войти в систему, заполнить электронную форму заявления и подтвердить ее.

С необходимой информацией о порядке перевода студентов можно ознакомиться по следующим ссылкам:

- Правила перевода студентов

- Ответы на часто задаваемые вопросы

- Перечень необходимых документов