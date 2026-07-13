Захид Орудж: Риск продажи одной и той же квартиры нескольким лицам будет устранен

«Внесение обеспечительной записи в государственный реестр недвижимого имущества устранит риск продажи одной и той же квартиры нескольким лицам».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по правам человека в ходе обсуждения предлагаемых изменений в закон «О государственном реестре недвижимого имущества» на заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса.

«Одно из важнейших нововведений проекта — внедрение института обеспечительной записи. Проще говоря, согласно статье 17-1 проекта, гражданин, приобретающий квартиру, сможет обеспечить свои права в государственном реестре уже с момента заключения договора, а не после завершения строительства здания. Также, согласно статье 17-1.2, на каждую долю в незавершенном строительством здании будет вноситься только одна обеспечительная запись. А это устранит риск продажи одной и той же квартиры нескольким лицам. Обеспечительная запись будет производиться в течение трех рабочих дней. Лицо, в отношении которого внесена запись, сможет передать свои права другому лицу в нотариальном порядке».

З. Орудж сообщил, что привлечение к уголовной ответственности руководителей более чем 20 строительных компаний за последние годы и признание 5 тысяч 250 граждан потерпевшими лицами свидетельствуют о необходимости данных изменений.

«Такие случаи — это проблема не только одной семьи, они наносят серьезный удар по надежности рынка в целом. Подобные факты негативно влияют на доверие к государственным институтам и подрывают репутацию добросовестно работающих строительных компаний. Отныне правовые отношения между покупателем жилья и строительной компанией будут регулироваться более надежно с помощью механизма обеспечительной записи. Вся информация найдет свое отражение в государственном реестре. Это, в свою очередь, укрепит правовую безопасность и прозрачность на рынке. В результате права граждан будут защищены более надежно, а доверие на рынке недвижимости возрастет».

З. Орудж отметил, что еще одним важным нововведением проекта является сокращение срока государственной регистрации прав на недвижимое имущество с 13 рабочих дней до 1 рабочего дня.

«В результате гражданин не будет днями обивать пороги различных ведомств, предприниматель сможет более оперативно реализовывать инвестиционные проекты, а банковские и ипотечные операции будут оформляться быстрее. Потери времени и дополнительные расходы в процессе купли-продажи сведутся к минимуму. По официальным данным, ежедневно в стране осуществляется в среднем тысячи операций государственной регистрации. Такие страны, как Германия, Эстония и Сингапур, внедрили эти механизмы еще годы назад. Данный подход позволит расширить спектр электронных услуг, сократить использование бумажных носителей и более эффективно организовать государственные услуги. Мы считаем, что проект будет иметь важное значение и с точки зрения определения правового статуса имущества, выданного муниципалитетами и до сих пор не прошедшего регистрацию».

Гафар Агаев