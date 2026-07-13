 Погода на вторник: Ожидается до 39 градусов тепла  | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Погода на вторник: Ожидается до 39 градусов тепла 

Феликс Вишневецкий14:45 - Сегодня
Погода на вторник: Ожидается до 39 градусов тепла 

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 14 июля.

В Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем – 31-36° тепла. Атмосферное давление -756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем – 50-55%.

В районах Азербайджана также преимущественно без осадков. Однако днем в отдельных горных районах возможны кратковременные дожди, грозы и град. Ночью и утром местами в горной местности ожидается туман.

Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-27° тепла, днем – 34-39° тепла, в горах ночью – 14-18° тепла, днем – 24-29° тепла.

Поделиться:
259

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял участие в открытии IV Шушинского глобального медиафорума - ...

Политика

Хикмет Гаджиев обсудил с TikTok и LinkedIn защиту детей в соцсетях - ФОТО

Xроника

Ильхам Алиев поделился видеороликом о IV Шушинском глобальном медиафоруме - ВИДЕО

Политика

Российские СМИ широко осветили выступление Президента Ильхама Алиева на ...

Общество

Реза Дегати: Свободные и глубокие ответы Ильхама Алиева вызывают восхищение - ВИДЕО

В Азербайджане в эти дни ожидается геомагнитная буря

В Огузе обнаружено тело 28-летнего мужчины

Объявлены сроки начала приема в группы дошкольной подготовки в Азербайджане

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

Скончались супруги, пострадавшие при взрыве в Ясамальском районе

Пародия Илькина Мискерли на ребенка с РАС вызвала волну критики, к которой присоединился Эльнур Гусейнов - ВИДЕО

Мать мальчика с РАС, пострадавшего при нападении в лифте, объяснила, почему он оказался один - ВИДЕО

В Баку задержана предпринимательница, укравшая у близких 1,3 млн манатов

Последние новости

Хикмет Гаджиев обсудил с TikTok и LinkedIn защиту детей в соцсетях - ФОТО

Сегодня, 15:45

Реза Дегати: Свободные и глубокие ответы Ильхама Алиева вызывают восхищение - ВИДЕО

Сегодня, 15:40

В Азербайджане в эти дни ожидается геомагнитная буря

Сегодня, 15:35

Ричардас Лапайтис: Азербайджан находится на вершине, откуда может диктовать условия - ВИДЕО

Сегодня, 15:30

В Огузе обнаружено тело 28-летнего мужчины

Сегодня, 15:26

Объявлены сроки начала приема в группы дошкольной подготовки в Азербайджане

Сегодня, 15:24

Ильхам Алиев поделился видеороликом о IV Шушинском глобальном медиафоруме - ВИДЕО

Сегодня, 15:17

«Тон форуму задала встреча с Президентом»: Михаил Гусман о Шушинском медиафоруме - ВИДЕО

Сегодня, 15:08

Евросоюз ввел санкции против VK

Сегодня, 15:05

Российские СМИ широко осветили выступление Президента Ильхама Алиева на Шушинском медиафоруме - фото

Сегодня, 14:57

«Oxu, tar», или «Голос вечности»: о чем рассказывает новая скульптурная композиция в Шуше - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 14:50

Погода на вторник: Ожидается до 39 градусов тепла 

Сегодня, 14:45

Фон дер Ляйен: соцсети сильно вредят детям и вызывают привыкание

Сегодня, 14:27

ЕС запустил в Армении миссию для противодействия гибридным угрозам - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:22

Роман Гуревич: Шушинский глобальный медиафорум – это еще одно доказательство растущего влияния Азербайджана в мире - ВИДЕО

Сегодня, 14:08

Депутат: Любительское рыболовство в Азербайджане должно регулироваться отдельным законом

Сегодня, 14:00

Выступление Президента Азербайджана на IV Шушинском глобальном медиафоруме - в центре внимания турецких СМИ - ФОТО

Сегодня, 13:50

Захид Орудж: Риск продажи одной и той же квартиры нескольким лицам будет устранен

Сегодня, 13:35

В Баку двое мужчин пытались сбыть партию ртути - ВИДЕО

Сегодня, 13:31

Президент Ильхам Алиев высказался о потенциале развития азербайджано-японских отношений

Сегодня, 13:22
Все новости
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az
1news TV

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Как сообщалось ранее, согласно предложенным в Азербайджане новым правилам регулирования, планируется ограничить регистрацию и создание личных аккаунтов в социальных сетях09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00