Погода на вторник: Ожидается до 39 градусов тепла 

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 14 июля.

В Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем – 31-36° тепла. Атмосферное давление -756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем – 50-55%.

В районах Азербайджана также преимущественно без осадков. Однако днем в отдельных горных районах возможны кратковременные дожди, грозы и град. Ночью и утром местами в горной местности ожидается туман.

Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-27° тепла, днем – 34-39° тепла, в горах ночью – 14-18° тепла, днем – 24-29° тепла.