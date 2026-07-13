Фон дер Ляйен: соцсети сильно вредят детям и вызывают привыкание

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что соцсети наносят детям "огромный вред, вызывают привыкание и мучения", призвала ввести обязательный минимальный возраст для пользования соцсетями в ЕС, а также обязать операторов создать меры защиты детей онлайн.

Об этом она заявила на конференции в Париже, которую транслировала пресс-служба Еврокомиссии.

"Так же как мы не даем детям ключи от машины, пока они не получат права, или мы не разрешаем им покупать алкоголь, пока они не достигли соответствующего возраста, мы должны установить возраст, с которого дети могут легально пользоваться социальными сетями", — сказала она.

"Детей должны выращивать родители, а не хищные алгоритмы, — сказала она. — В ЕС уже есть консенсус, что должен быть определен стартовый возраст, начиная с которого дети могут подключаться к социальным сетям. Статус-кво, при котором мы продолжим разрешать крупным цифровым корпорациям иметь неограниченный доступ к нашим детям, лишь причинит еще одному поколению огромный вред, вызовет у них привыкание и мучения".

"Молодежь в Европе проводит перед экраном от четырех до восьми часов в день. Шесть часов в день — это означает 20 лет жизни. В то же время по всей Европе свыше 60% несовершеннолетних испытывают эмоциональные и психосоциальные проблемы онлайн, а родители днем и ночью наблюдают последствия: потеря сна, депрессии, тревожность, давление в сети и подверженность вредоносному контенту", — продолжила она.

"Платформы являются архитекторами соцсетей, они должны обеспечить, что их продукт безопасен для детей, — заявила она. — Если юный пользователь сообщает о проблеме, меры должны приниматься немедленно и компания должна нести за это ответственность".