 Реза Дегати: Свободные и глубокие ответы Ильхама Алиева вызывают восхищение - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Реза Дегати: Свободные и глубокие ответы Ильхама Алиева вызывают восхищение - ВИДЕО

First News Media15:40 - Сегодня
Реза Дегати: Свободные и глубокие ответы Ильхама Алиева вызывают восхищение - ВИДЕО

Доносить голос Азербайджана до мира — это сегодня долг каждого из нас, потому что слово Азербайджана — это правое слово.

Об этом заявил 1news.az всемирно известный фотожурналист Реза Дегати, делясь впечатлениями на полях IV Шушинского глобального медиафорума.

Р. Дегати подчеркнул, что форум стал важнейшей платформой для прорыва информационной блокады и донесения правды об Азербайджане до мировой общественности. «Доносить голос Азербайджана до мира — это сегодня долг каждого из нас. Слово Азербайджана — это правое слово, ведь на протяжении долгих лет в отношении страны творилась несправедливость. На мой взгляд, Шушинский медиафорум успешно выполняет эту миссию, собрав более 150 журналистов из 60 стран мира», — отметил он.

Особое внимание фотожурналист уделил формату общения главы государства с участниками форума, подчеркнув его высочайший профессионализм и эрудицию.

«Всех участников поразило то, как свободно и в то же время глубоко говорит президент. На какой бы вопрос он ни отвечал, он владеет информацией до мельчайших деталей, знает все цифры и факты. Это показывает, насколько глубоко Президент Ильхам Алиев анализирует как внутреннюю, так и мировую повестку. Он с легкостью отвечал на вопросы на трех языках. Когда перечитываешь его заявления слово в слово, видишь, что каждая фраза выверена и звучит как высказывание глубокого ученого или профессора», — заявил Р. Дегати.

В заключение фотожурналист добавил, что за свою многолетнюю международную практику встречался со множеством мировых лидеров и политиков, однако масштаб личности Президента Азербайджана вызывает у него особую гордость.

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