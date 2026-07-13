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Общество

В двух районах столицы задержаны лица, совершившие грабеж и кражу

Фаига Мамедова17:25 - Сегодня
В двух районах столицы задержаны лица, совершившие грабеж и кражу

В Гарадагском и Насиминском районах Баку сотрудники полиции задержали двух человек, подозреваемых в совершении грабежа и кражи.

Как передает 1news.az, об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).

Отмечается, что в одном из маркетов, расположенных в Гарадагском районе, было совершено ограбление в отношении подростка. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления 34-летний Т. Шотаев. В ходе расследования выяснилось, что он завладел деньгами потерпевшего под предлогом их размена, после чего скрылся с места происшествия.

Другой инцидент произошел в одном из кафе на территории Насиминского района. Сотрудники полиции задержали ранее судимого 32-летнего Н. Агамурадова, подозреваемого в краже оттуда мобильного телефона. Следствием установлено, что задержанный воспользовался мобильным банковским приложением на украденном телефоне и потратил находившиеся на счету денежные средства.

По обоим фактам разбирательство продолжается.

 

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