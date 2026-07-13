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Опасный маневр водителя автобуса едва не привел к аварии в Баку - ВИДЕО

First News Media20:00 - Сегодня
Опасный маневр водителя автобуса едва не привел к аварии в Баку - ВИДЕО

В Наримановском районе Баку водитель автобуса опасным маневром едва не спровоцировал серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Видеозапись инцидента появилась в социальных сетях.

На кадрах видно, как автобус, следовавший в сторону станции метро «Улдуз», внезапно перестраивается влево без включения указателя поворота, создав опасность для другого участника движения.

Чтобы избежать столкновения, водитель легкового автомобиля был вынужден выехать на встречную полосу. Аварии удалось избежать благодаря быстрой реакции водителей встречных машин.

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