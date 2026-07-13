Трамп потребовал 20% компенсации за грузы, проходящие через Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении восстановить ограничения для иранских судов, следующих через Ормузский пролив.

Заявление последовало после слов Тегерана о том, что Иран должен контролировать пролив и взимать плату за его использование. Трамп в ответ предложил ввести компенсационный сбор в размере 20% от стоимости всех грузов, перевозимых через пролив.

«С этого момента США будут известны как "ХРАНИТЕЛЬ ОРМУЗСКОГО ПРОЛИВА". В целях справедливости будет взиматься компенсация в размере 20% от стоимости всех перевозимых грузов для покрытия расходов, необходимых для обеспечения безопасности и защиты этого крайне нестабильного региона мира», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, подготовка к реализации этих мер начнется немедленно. Он также заявил, что Ормузский пролив останется открытым «с Ираном или без него», однако США вновь намерены ограничивать проход судов, связанных с Ираном.