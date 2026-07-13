Qatar Airways бросили пассажирку с инсультом на острове. Семья подает в суд - ВИДЕО

Родственники пассажирки из Казахстана намерены подать иск против авиакомпании Qatar Airways. Причиной стал инцидент во время трансатлантического перелета, в результате которого, по их словам, была упущена драгоценная медицинская помощь.

Об этом на своей странице рассказала дочь пострадавшей — эксперт по ипотечному кредитованию в США Асем Жумабекова, известная как Assem Mortgage.

По словам Асем Жумабековой, её родители летели из Алматы в Майами с пересадкой в Дохе. Первый сегмент рейса прошел без происшествий. Во время второго перелета, когда самолет находился над Атлантикой, женщине стало плохо. Она потеряла сознание. Экипаж заподозрил инсульт и запросил экстренную посадку.

Ближайшим аэропортом оказался остров Санта-Мария в Азорском архипелаге. Там пассажирку передали парамедикам.

Однако, как утверждает Асем Жумабекова, на этом помощь со стороны авиакомпании фактически закончилась. Несмотря на наличие больницы на Санта-Марии, было принято решение о транспортировке больной на соседний остров Сан-Мигель, расположенный в 70 км. В госпиталь на Сан-Мигеле женщина попала только через 16 часов.

Причина задержки, по словам дочери, — бюрократические процедуры. Португальские пограничники не пропускали граждан Казахстана без шенгенских виз. Затем возникла проблема с оплатой консульского сбора в размере 180 евро. У мужа пострадавшей были только доллары, обменять валюту было негде, оплата картой также не прошла. Оплату удалось провести только удаленно. После этого был вызван военный самолет для транспортировки пациентки.

В результате, как говорит Асем Жумабекова, время для оказания своевременной помощи было потеряно. Сейчас состояние женщины стабилизировалось, она находится в сознании, однако у неё парализована левая сторона тела.

Семья считает виновной авиакомпанию.

«Они бросили человека с инсультом на острове, где нет медицины. Это было бездействие, что наказуемо. Они должны были уточнить, есть ли там врач, или хотя бы довезти до Нью-Йорка», — заявила Асем Жумабекова в своем видеообращении.

Сейчас родственники готовят иск против Qatar Airways.



