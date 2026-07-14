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Ильхам Алиев поздравил Эмманюэля Макрона

First News Media11:09 - Сегодня
Ильхам Алиев поздравил Эмманюэля Макрона

Президент Ильхам Алиев направил послание президенту Франции Эмманюэлю Макрону по случаю национального праздника Французской Республики. 

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.  

В послании говорится:

«Уважаемый господин Президент,

Выражаю Вам и всему Вашему народу поздравления по случаю национального праздника Французской Республики.

Плодотворные обсуждения вопросов, стоящих на азербайджано-французской повестке дня, нынешнего состояния и перспектив двусторонних связей в ходе состоявшихся в последнее время телефонных разговоров с Вами и нашей встречи в Копенгагене в прошлом году дают основание говорить о начале нового периода в истории межгосударственных отношений.

Убежден, что в интересах двух народов мы и впредь будем в духе партнерства прилагать совместные усилия для развития наших отношений, имеющих глубокие исторические корни и богатые традиции, в экономической, культурной, образовательной и других сферах, представляющих взаимный интерес.

В этот праздничный день желаю народу Франции благополучия и процветания».

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