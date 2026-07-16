В Венгрии расследуют обвинения в госизмене в отношении экс-главы МИД - ОБНОВЛЕНО

В Венгрии проводится официальное расследование по факту возможной государственной измены бывшего министра иностранных дел Петера Сийярто на фоне его связей с Россией.

Как сообщает Bloomberg, об этом заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр.

На пресс-конференции Мадьяр подтвердил, что правоохранительные органы расследуют связи Сийярто с Москвой, однако не сообщил дополнительных подробностей о ходе следствия.

По имеющимся данным, расследование началось после утечки телефонных разговоров. Утверждается, что на этих записях Петер Сийярто информировал министра иностранных дел России Сергея Лаврова о внутренних обсуждениях в Европейском союзе, а также предлагал Москве поддержку в вопросе смягчения санкций ЕС.

Петер Сийярто отвергает обвинения.

21:05

Новое правительство Венгрии инициировало расследование правоохранительными органами контактов бывшего министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто с Россией.

Oб этом сообщил на пресс-конференции в Будапеште премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

Журналисты напомнили ему, что ранее он публично обвинял Сийярто "в сговоре с русскими" и говорил о необходимости провести расследование его связей Россией, поскольку речь якобы может идти "о государственной измене". Не отказываясь от этих слов, Мадьяр подтвердил, что "расследование начато".

В то же время он отметил, что пока не хочет "раскрывать подробности этого разбирательства и предвосхищать его исход, так как в деле фигурируют многочисленных документы, содержащие государственные секреты и касающиеся внешней политики". "Как только появится что-то, чем можно будет поделиться, мы это обнародуем", - добавил премьер.

Сийярто возглавлял МИД Венгрии с 2014 года, а после поражения 12 апреля партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" на парламентских выборах являлся депутатом парламента. 15 июля он объявил, что отказывается от депутатского мандата и переходит на высокопоставленную должность в китайскую автомобильную компанию BYD.