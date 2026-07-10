Азербайджанская спортсменка стала трехкратной чемпионкой Европы

В Скопье (Северная Македония) продолжается молодежное первенство Европы по борьбе (U-20).

Как передает azerisport.com, в пятый день ЕВРО на ковер вышли пять борцов вольного стиля Азербайджана: Мухаммад Исмайлов (57 кг), Башир Вердиев (65 кг), Гаджи Керимов (70 кг), Эльджан Исмаилзаде (79 кг) и Фархад Сулейманлы (97 кг).

Из них Керимов вышел в финал, а Исмайлов, Вердиев и Сулейманлы поборются за бронзу. Исмаилзаде проиграл на старте.

Также сегодня две борчихи Азербайджана провели борьбу за медали: Рузанна Мамедова (62 кг) выиграла финальную схватку и стала трехкратной чемпионкой Европы (2024, 2025, 2026), а Захра Керимзаде (72 кг) уступила схватку за бронзу.

В настоящий момент в активе Азербайджана 7 (2-3-2) медалей: Эмин Джавадлы (55 кг) и Рузанна Мамедова (62 кг) стали чемпионами, Джавидан Нахметов (77 кг), Орхан Гаджиев (87 кг) и Гюнай Гурбанова (59 кг) добыли серебро, а Айхан Джавадов (60 кг) и Эльмин Алиев (82 кг) взяли бронзу.

ПЕ продлится до 12 июля.