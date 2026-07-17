Посол Назим Самедов: Марокко открывает для Азербайджана новые возможности на Африканском континенте

Динамика политического диалога, рост экономического взаимодействия, перспективы сотрудничества в энергетике, логистике и туризме, общие подходы к глобальным вызовам - Баку и Рабат формируют новую повестку взаимодействия.

О ключевых направлениях азербайджано-марокканского сотрудничества и возможностях его дальнейшего расширения в интервью 1news.az рассказал посол Азербайджана в Марокко Назим Самедов.

- Как Вы оцениваете нынешний уровень политических отношений между Азербайджаном и Марокко, и насколько активно развивается диалог между двумя странами на двусторонних и международных площадках?

- Политические отношения между Азербайджаном и Марокко находятся на высоком и динамично развивающемся уровне. Они основаны на четком стратегическом видении сотрудничества глав государств - президента Азербайджана Ильхама Алиева и короля Марокко Мохаммеда VI, на взаимном уважении, доверии и принципиальной поддержке суверенитета и территориальной целостности друг друга. Это фундамент, который позволяет нам эффективно взаимодействовать как на двусторонней основе, так и на международных площадках - в ООН, ОИС и других организациях.

Особенно заметен прогресс в последние годы. В 2023 году в Рабате прошла 2-я сессия Совместной межправительственной комиссии, по итогам которой были подписаны 8 соглашений и меморандумов в сферах логистики, энергетики, окружающей среды и устойчивого развития, трудового законодательства, здравоохранения и т.д. В ноябре 2024 года Азербайджан впервые посетил глава правительства Марокко Азиз Акханнуш для участия в COP29. В мае 2025 года важным событием стал визит в Баку принцессы Лаллы Хасны, в ходе которого обсуждались вопросы культурного и образовательного сотрудничества, а также состоялись встречи с первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой. Также важно упомянуть визит вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Рабат в октябре 2024 года.

Азербайджан активно участвует в международных культурных мероприятиях в Марокко. Диалог регулярный и содержательный: обмен визитами на уровне министерств, работа посольств, консультации по региональным и глобальным вопросам. Мы ценим позицию Марокко по вопросам, принципиальным для Азербайджана, и последовательно поддерживаем территориальную целостность королевства.

- Какие направления сотрудничества сегодня являются наиболее перспективными для Баку и Рабата, в том числе в сферах торговли, инвестиций, энергетики, транспорта и логистики?

- Наиболее перспективными направлениями являются энергетика (включая традиционную и возобновляемую), торговля и инвестиции, транспорт и логистика, а также сельское хозяйство, туризм и культурно-гуманитарная сфера.

В энергетике у нас уже есть договорная база по сотрудничеству в нефтегазовой отрасли, и открываются новые горизонты в «зеленой» энергетике. В торговле и инвестициях мы работаем над соглашением о взаимном поощрении и защите инвестиций; товарооборот пока скромный, но обладает значительным потенциалом роста благодаря новым механизмам и интересам бизнеса обеих стран.

В транспорте и логистике подписаны соответствующие документы в рамках Совместной комиссии. Азербайджан активно развивает Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут), объемы перевозок по которому растут на десятки процентов ежегодно. Марокко со своими современными портами (в первую очередь Танжер-Мед) может стать важным звеном в глобальных логистических цепочках, где Азербайджан выступает надежным мостом между Европой и Азией.

Особо перспективным направлением является туризм. С августа 2024 года между нашими странами действует безвизовый режим для граждан с обычными паспортами (до 90 дней), что существенно упрощает поездки и создаёт отличные условия для роста туристических потоков в обе стороны. Азербайджан предлагает ознакомиться со своим богатым культурным и природным наследием, современными курортам (включая горнолыжные и каспийские), ознакомиться с возможностями лечебного туризма и MICE-туризма. Марокко славится своими историческими городами, пляжами Атлантики и Средиземноморья, пустынными приключениями и высоким уровнем сервиса.

Безвиз открывает двери для взаимного продвижения туристических продуктов, прямых рейсов и инвестиций в туристическую инфраструктуру. Мы уже видим интерес со стороны туроператоров (в 2025 году более 40 марокканских туристических компаний включили в продажу турпакет в Азербайджан) и рассчитываем на значительный рост взаимных визитов в ближайшие годы. Это направление не только экономически выгодно, но и способствует укреплению культурных и человеческих связей между нашими народами.

Мы также видим хорошие возможности в совместных проектах в сельском хозяйстве и продовольственной безопасности. Оба государства заинтересованы в диверсификации экономики — именно поэтому мы придаём большое значение практической реализации достигнутых договорённостей и новым инициативам в сфере туризма.

- Марокко считается одним из наиболее влиятельных государств Африки и арабского мира. Какую роль эта страна может сыграть в расширении присутствия Азербайджана на Африканском континенте?

- Марокко играет и может играть еще более значимую роль как моста и проводника для Азербайджана в Африке. Королевство обладает серьезным политическим весом, развитой сетью связей в Западной и Северной Африке, активной инвестиционной политикой и сильными позициями в африканских интеграционных процессах.

Азербайджан последовательно наращивает присутствие на континенте: товарооборот с африканскими странами вырос почти в четыре раза за последние годы, расширяется сотрудничество в энергетике, сельском хозяйстве, логистике и горнодобывающей отрасли. Марокко может содействовать этому процессу через политическую поддержку, налаживанию бизнес-контактов, обменом опытом по реализации инфраструктурных и социальных проектов, а также через совместные инициативы в третьих странах.

Мы рассматриваем Марокко как возможного партнера для углубления азербайджанско-африканских связей — как в двустороннем формате, так и через многосторонние площадки.

- Азербайджан активно развивает связи со странами Глобального Юга. Какое место в этой стратегии занимает Марокко и какие новые возможности открываются для Баку через сотрудничество с Рабатом?

- Марокко занимает важное и заслуженное место в стратегии Азербайджана по развитию отношений со странами Глобального Юга. Мы разделяем видение более справедливого, многополярного миропорядка, приоритет устойчивого развития, продовольственной и энергетической безопасности, а также климатической справедливости — темы, которые Азербайджан активно продвигал в период председательства в Движении неприсоединения и на COP29.

Марокко, как мост между Африкой, Арабским миром и Европой, открывает для Баку дополнительные возможности: доступ к африканским рынкам и инвестиционным проектам, участие в региональных инициативах, совместную работу по адаптации к изменению климата и развитию «зеленой» экономики. Новые возможности включают реализацию совместных проектов в третьих странах, создание инвестиционных платформ, обмен технологиями и лучшими практиками, а также углубление культурной и образовательной дипломатии. Сотрудничество с Рабатом делает нашу политику в отношении Глобального Юга более эффективной и многомерной.

- Сегодня Марокко является одним из лидеров Африки в сфере возобновляемой энергетики. Есть ли перспективы совместных проектов между Азербайджаном и Марокко в сферах «зеленой» энергетики, водородных технологий и борьбы с изменением климата?

- Перспективы очень хорошие и своевременные. Марокко — признанный лидер Африки в возобновляемой энергетике и один из наиболее амбициозных игроков в сфере зеленого водорода. Азербайджан также активно развивает возобновляемую энергетику, ставит цели по увеличению доли ВИЭ в энергобалансе и оценивает потенциал зеленого водорода (в том числе через SOCAR Green).

Мы видим возможности для сотрудничества в нескольких направлениях: обмен опытом разработки политики и нормативной базы, совместные исследования и пилотные проекты в области электролиза и хранения водорода, участие компаний в инвестиционных проектах друг друга, а также кооперацию в рамках международных климатических инициатив. Оба государства заинтересованы в декарбонизации экономики, развитии чистых технологий и вкладе в глобальную энергетическую безопасность. Сотрудничество в этой сфере может стать одним из наиболее ярких примеров нашего партнерства в ближайшие годы.

- В последние годы Азербайджан становится важным логистическим центром между Европой и Азией. Насколько марокканский бизнес заинтересован в использовании транспортных возможностей нашей страны и Среднего коридора?

- Азербайджан действительно превращается в ключевой логистический хаб на стыке Европы и Азии благодаря развитию Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута). Объемы перевозок по этому маршруту демонстрируют устойчивый рост — в отдельные годы на 65–89 %. Мы инвестируем в модернизацию Бакинского международного морского торгового порта, железной дороги Баку–Тбилиси–Карс и цифровых решений для логистики.

Марокканский бизнес проявляет понятный интерес к надежным, быстрым и безопасным альтернативным маршрутам для торговли с Центральной Азией, Китаем и шире — с Востоком. Средний коридор снижает риски и время доставки по сравнению с традиционными путями. Марокко со своими первоклассными портами может интегрироваться в эти цепочки через мультимодальные решения. Посредством организации бизнес-форумов и видеоконференций мы приглашаем марокканские компании активно использовать возможности коридора, участвовать в совместных логистических проектах, инвестировать в инфраструктуру и цифровые платформы. Это взаимовыгодное направление, которое уже имеет договорную основу и будет только укрепляться.

- После восстановления территориальной целостности Азербайджана изменилось ли отношение марокканских политических и экспертных кругов к нашей стране? Какие вопросы о Карабахе Вам сегодня задают чаще всего?

- Отношение стало еще более уважительным и позитивным. Марокко всегда последовательно поддерживало принцип территориальной целостности Азербайджана. После полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Азербайджана и последующего мирного процесса марокканские партнеры отмечают решимость нашей страны отстаивать свои законные права, а также масштабы и скорость восстановительных работ.

Сегодня вопросы чаще всего касаются практической стороны: хода реализации Государственной программы «Великое возвращение», реконструкции освобожденных территорий (строительство современных, «умных» городов и сел, инфраструктуры), разминирования, возвращения вынужденных переселенцев, создания новых экономических возможностей и потенциала туризма в регионе. Также интересуются процессом нормализации отношений с Арменией и ролью международного сообщества в поддержке постконфликтного восстановления.

Мы подчеркиваем, что главной целью является обеспечение устойчивого развития, безопасности и достойной жизни для всех жителей региона, а также превращение бывшей зоны конфликта в зону мира, сотрудничества и экономического роста. Азербайджан открыт к международному партнерству в этих усилиях, и марокканские компании и эксперты могут внести свой вклад в эту историческую работу.

- Спасибо за интервью!