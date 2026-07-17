Средний коридор: как Баку и Пекин могут укрепить глобальную торговлю

Мировая экономика переживает период глубокой трансформации.

Меняются традиционные маршруты международной торговли, государства пересматривают логистические стратегии, а транспортная инфраструктура всё чаще становится одним из ключевых инструментов геополитического влияния.

В этих условиях особую ценность приобретают страны, способные не только обеспечить устойчивость международных перевозок, но и предложить эффективные решения для новых глобальных цепочек поставок.

В данном случае речь идет об Азербайджане и Китае, стратегическое сближение которых становится одним из важных факторов, определяющих будущую конфигурацию евразийского пространства.

Совместная декларация о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Азербайджаном и Китаем стала качественно новым этапом развития двусторонних отношений. Если ещё несколько лет назад взаимодействие двух стран в первую очередь ассоциировалось с товарооборотом, то сегодня речь идёт уже о комплексном долгосрочном сотрудничестве, охватывающем практически все направления — от промышленности и цифровой экономики до зелёной энергетики, высоких технологий и масштабных инфраструктурных инициатив.

Характерно, что политические договорённости достаточно быстро начали трансформироваться в практические результаты.

Именно на эту особенность обратил внимание президент Азербайджана Ильхам Алиев на Шушинском глобальном медиафоруме:

«После моего государственного визита в Китайскую Народную Республику в прошлом году и подписания Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве произошла очень большая активизация в деле взаимодействия во всех сферах: и в политической, и в экономической, в транспортной – во всех. И мы этому очень рады, придаем этому очень большое значение. Сегодня больше китайских компаний уже присутствует в Азербайджане. Некоторые из них осуществляют уже крупные инвестиции, некоторые участвуют в различных инфраструктурных проектах.

Я во время своего государственного визита встречался с руководством многих ведущих компаний Китая и рад, что их деятельность в Азербайджане уже приносит свои результаты, причем они работают очень эффективно, быстро и с очень высоким качеством».

Эти слова главы государства отражают одну из главных особенностей нынешнего этапа сотрудничества — высокую скорость реализации совместных проектов. Для современной мировой экономики, где инвестиционные решения всё чаще принимаются с учётом политической стабильности, предсказуемости и эффективности государственного управления, подобная динамика имеет особое значение.

За последние годы экономические связи между Азербайджаном и Китаем значительно укрепились. Последовательно расширяется присутствие китайского бизнеса в различных секторах азербайджанской экономики. Инвестиции направляются прежде всего в сферы, которые определяют долгосрочное развитие страны: возобновляемую энергетику, выпуск электротехнической продукции, транспортную инфраструктуру, логистические центры, индустриальные парки и информационно-коммуникационные технологии.

Особый интерес представляет сотрудничество в сфере зелёной энергетики. Азербайджан последовательно реализует масштабную программу энергетической трансформации, стремясь стать одним из ведущих производителей экологически чистой электроэнергии в регионе. Этот курс создаёт широкие возможности для китайских производителей оборудования и инвесторов, обладающих серьёзными технологическими преимуществами.

Как отметил Президент Ильхам Алиев:

«Также должен отметить, что в Азербайджане осуществляется очень много проектов по развитию солнечной энергии. И несмотря на то, что китайские компании только недавно начали инвестировать в эту сферу, все солнечные панели, которые установлены в Азербайджане в рамках контрактов с некитайскими компаниями, имеют китайское происхождение. То есть любая солнечная панель, которую вы увидите в Азербайджане, независимо от того, какая компания являлась инвестором, является китайским производством. И в данном случае ни одной другой стране с китайскими производителями по цене и качеству соперничать не получается. И, наверное, не случайно, что сейчас осуществляется один крупный инвестиционный проект китайской компании по строительству завода солнечных панелей в Азербайджане, который также будет работать и на экспорт».

Развитие подобных производств имеет значение не только с точки зрения привлечения капитала. Создание современных предприятий способствует расширению ненефтяного сектора, росту технологического потенциала страны, появлению новых экспортно ориентированных производств и постепенному превращению Азербайджана в один из региональных промышленных центров.

Показательным примером промышленной кооперации стало и совместное производство электрических автобусов.

Президент Ильхам Алиев в этой связи отметил:

«Одним из последних важных событий двустороннего сотрудничества назвал бы также совместное производство электрических автобусов компании BYD, которые сейчас можно увидеть в городе. У нас два цвета автобусов: электрические – зеленого цвета, традиционные – красного цвета. Вот чем больше будет зеленых автобусов, тем лучше».

Подобные проекты демонстрируют, что взаимодействие Азербайджана и Китая постепенно выходит за рамки традиционной торговли и приобретает характер технологического партнёрства, ориентированного на создание добавленной стоимости непосредственно внутри страны.

Одновременно одним из наиболее быстро развивающихся направлений сотрудничества остаётся транспортно-логистическая сфера. Именно здесь интересы Баку и Пекина совпадают наиболее очевидно.

Для Китая, активно развивающего международные транспортные маршруты в рамках инициативы «Один пояс — один путь», Азербайджан становится важнейшим звеном, обеспечивающим надёжное сообщение между Азией и европейскими рынками. Для Азербайджана же участие в этих процессах означает дальнейшее укрепление статуса одного из ключевых логистических центров Евразии.

В этом контексте, Транскаспийский международный транспортный маршрут, более известный как Средний коридор, превращается в один из главных элементов новой транспортной архитектуры континента.

Рост грузопотока по маршруту Китай — Азербайджан — Европа уже давно перестал быть временной тенденцией. С каждым годом увеличиваются объёмы контейнерных перевозок, расширяется география участников маршрута, растёт интерес международных логистических операторов к использованию Среднего коридора.

Азербайджанский лидер, говоря о перспективах этого направления, подчеркнул: «Что касается Срединного коридора, количество грузов из Китая через Азербайджан и в Азербайджан растет. Я уже говорил, что мы расширяем наш торговый порт почти что в два раза, в основном рассчитывая на новые объемы транспортировки из Китая и также из стран Центральной Азии. Поэтому здесь уже существует очень хорошая история взаимоотношений, и также многостороннее сотрудничество со многими странами, расположенными вдоль этого коридора».

Сегодня Средний коридор уже невозможно рассматривать исключительно как альтернативный маршрут доставки грузов. За сравнительно короткое время он превратился в полноценную транспортную систему, объединяющую Китай, государства Центральной Азии, Каспийский регион, Южный Кавказ, Турцию и страны Европы. Причём речь идёт не только о транзите. Вокруг маршрута постепенно формируется масштабная инфраструктура, включающая морские порты, железнодорожные терминалы, логистические центры, промышленные зоны и цифровые сервисы управления перевозками.

Особую актуальность развитие Среднего коридора приобретает на фоне происходящих изменений в международной политике.

Российско-украинская война существенно изменила логистическую карту Евразии. Санкционные ограничения, рост страховых расходов и дополнительные риски для международных перевозчиков заметно снизили привлекательность северного направления доставки грузов между Азией и Европой.

Не менее сложной остаётся ситуация и на южных маршрутах. Сохраняющаяся нестабильность на Ближнем Востоке создает дополнительные угрозы для международной торговли и заставляют мировые компании искать более безопасные транспортные решения.

Именно поэтому Средний коридор всё чаще рассматривается не как «запасной» вариант, а как наиболее сбалансированный маршрут, сочетающий политическую устойчивость, экономическую эффективность и высокую степень международной кооперации. Его значение определяется не только географическим положением, но и тем, что государства, расположенные вдоль маршрута, заинтересованы в его долгосрочном развитии и продолжают активно инвестировать в модернизацию транспортной инфраструктуры.

В этом процессе Азербайджан занимает особое место.

Последовательная транспортная политика Баку значительно усилила конкурентоспособность страны.

Модернизация железнодорожной сети, Бакинского морского порта, создание современных логистических центров, совершенствование таможенных процедур и внедрение цифровых технологий -

Азербайджан фактически сегодня выступает важнейшим связующим звеном между экономическими регионами Евразии.

И стратегическое партнёрство с Китаем придаёт этим процессам дополнительный импульс.

Значимым показателем глубины отношений становится и расширение сотрудничества в новых сферах, включая военно-техническое направление. Вот как характеризует это взаимодействие президент Ильхам Алиев:

«Мы открыли также новую главу сотрудничества – это сотрудничество в оборонной сфере. Азербайджан уже приобрел определенную продукцию военного назначения, часть из них была продемонстрирована во время парада, посвященного пятилетию нашей Победы, часть – еще в дороге, часть сейчас еще обсуждается. Поэтому мы очень заинтересованы в развитии сотрудничества в сфере военно-технического обеспечения».

Хотя транспортно-экономическая составляющая остаётся центральной темой двусторонней повестки, расширение взаимодействия в других стратегических областях свидетельствует о том, что отношения между двумя государствами приобретают по-настоящему комплексный характер.

Показательна оценка президентом Азербайджана эффективности реализации совместных инициатив:

«Поэтому очень много проектов. Мы очень рады тому, как развиваются отношения, и также рады, что от принятия политических решений на уровне руководства до реализации конкретных проектов проходит очень короткое время. И в данном случае это очень выгодно отличает китайские компании от многих других, с некоторыми приходится вести переговоры многие месяцы, если не годы, а потом и процесс создания производств затягивается. В данном случае все идет четко по расписанию, так что и я, и все службы, которые осуществляют сотрудничество с китайскими компаниями, очень довольны».

Эта оценка особенно показательна в условиях усиливающейся глобальной конкуренции за инвестиции. Скорость реализации проектов, готовность бизнеса оперативно запускать производство и способность государств создавать благоприятные условия для инвесторов становятся важными конкурентными преимуществами.

Сегодня становится очевидно, что сотрудничество Азербайджана и Китая уже оказывает влияние не только на развитие двусторонних отношений. Оно постепенно меняет всю логистическую конфигурацию Евразии.

Совместные инфраструктурные проекты, увеличение объёмов перевозок, расширение промышленной кооперации, развитие зелёной энергетики и высокотехнологичных производств формируют новую модель экономического взаимодействия, основанную на долгосрочных интересах, взаимной выгоде и устойчивом развитии.

По мере усиления геополитической турбулентности значение надёжных транспортных маршрутов будет лишь возрастать. Именно поэтому роль Среднего коридора в ближайшие годы продолжит усиливаться, а Азербайджан — укреплять свои позиции одного из ключевых логистических центров Евразии.

Стратегическое партнёрство с Китаем становится одним из главных факторов этого процесса. Оно не только открывает новые возможности для экономик двух государств, но и создаёт прочную основу для формирования новой системы международной торговли, в которой Азербайджан выступает уже как одно из государств, определяющих дальнейшее развитие глобальных процессов.