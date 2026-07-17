 Анар Гулиев представил национальное заявление Азербайджана на заседании Генеральной Ассамблеи ООН | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Анар Гулиев представил национальное заявление Азербайджана на заседании Генеральной Ассамблеи ООН

Фаига Мамедова11:27 - Сегодня
Анар Гулиев представил национальное заявление Азербайджана на заседании Генеральной Ассамблеи ООН

16 июля в штаб-квартире Организации Объединённых Наций (ООН) в Нью-Йорке состоялось заседание высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, посвящённое среднесрочному обзору реализации Новой программы развития городов.

Председатель Государственного Комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики Анар Гулиев выступил на церемонии открытия заседания, а затем представил национальное заявление Азербайджана в ходе пленарной сессии.

Как передает 1news.az, в своём вступительном выступлении Анар Гулиев подчеркнул, что 13-я сессия Всемирного градостроительного форума (WUF13), состоявшаяся в мае этого года в Баку, придала новый импульс развитию глобальной градостроительной повестки и стала важным этапом на пути к нынешнему заседанию высокого уровня.

«Путь, начавшийся в Кито, сформировал наше общее видение. Баку придал глобальной повестке новый политический импульс. Пусть Нью-Йорк станет местом, где мы подтвердим нашу общую волю к ускорению реализации Новой программы развития городов», - заявил Анар Гулиев.

В национальном заявлении были представлены результаты, достигнутые Азербайджаном в реализации принципов Новой программы развития городов. Было отмечено, что государственная политика в области градостроительства определяет в качестве ключевых приоритетов комплексное пространственное планирование, обеспечение доступным жильём, цифровизацию, климатическую устойчивость и формирование ориентированной на человека городской среды.

В этом контексте Анар Гулиев уделил особое внимание процессу восстановления Карабаха и Восточного Зангезура, отметив, что эти территории восстанавливаются в рамках Государственной программы «Великое возвращение» на основе принципа «Отстроить лучше, чем было» (Build Back Better) и современных генеральных планов.

«Такой подход имеет более широкое значение для постконфликтного восстановления и демонстрирует, что градостроительство служит обеспечению долгосрочного мира, устойчивого развития и высокого качества жизни», - подчеркнул он.

Председатель Комитета также рассказал о проводимых в стране реформах в сфере градостроительства.

Было отмечено, что за последние годы последовательно совершенствуется нормативно-правовая база, а долгосрочные генеральные планы обновлены для 86% городов Азербайджана. Особо подчёркивалось, что в сотрудничестве с Программой ООН по населённым пунктам (UN-Habitat) разрабатывается первая Национальная градостроительная политика Азербайджана.

В завершение было отмечено, что Азербайджан намерен и впредь последовательно реализовывать Новую программу развития городов на национальном уровне, а также содействовать расширению международного сотрудничества в области устойчивого развития городов.

Поделиться:
339

Актуально

Общество

В Азербайджане ожидается до 38 градусов тепла

Политика

В Москве проходят переговоры глав МИД Азербайджана и России - ФОТО

Общество

Возобновляется экспресс-маршрут из Баку до Sea Breeze

Политика

Петер Пеллегрини о Баку: Мне нравятся улочки Старого города возле Девичьей Башни

Политика

Джейхун Байрамов: Азербайджан и РФ сформировали позитивный тренд в экономике

Лавров: Москва и Баку движутся к полному раскрытию потенциала союзнического взаимодействия

В ВВС Азербайджана проведены учебно-тренировочные полеты - ФОТО

В Москве проходят переговоры глав МИД Азербайджана и России - ФОТО

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

Российские СМИ широко осветили выступление Президента Ильхама Алиева на Шушинском медиафоруме - фото

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент водохранилища Хакаричай в Лачине

В Шуше состоялось открытие после реставрации «Дома Садыгджана»

В Ханкенди рабочий погиб при попытке распилить найденный боеприпас

Последние новости

Кобахидзе подписал указы о соглашениях с Азербайджаном в энергетической сфере

Сегодня, 15:00

На реконструкцию одной из бакинских школ предусматривается направить 938 тысяч манатов - ФОТО

Сегодня, 14:50

Во Франции из-за шторма погибли два человека

Сегодня, 14:41

Джейхун Байрамов: Азербайджан и РФ сформировали позитивный тренд в экономике

Сегодня, 14:30

Скончался старший преподаватель исторического факультета БГУ

Сегодня, 14:26

Лавров: Москва и Баку движутся к полному раскрытию потенциала союзнического взаимодействия

Сегодня, 14:23

Нурани вышла из комы 

Сегодня, 14:17

В США за время ЧМ по футболу возле спортобъектов перехватили свыше 700 БПЛА

Сегодня, 14:10

В ВВС Азербайджана проведены учебно-тренировочные полеты - ФОТО

Сегодня, 14:03

СМИ: спецслужбы Турции не выявили признаков подготовки покушения на Трампа

Сегодня, 13:55

Путин проведет оперативное совещание Совбеза РФ

Сегодня, 13:50

В Москве проходят переговоры глав МИД Азербайджана и России - ФОТО

Сегодня, 13:44

В Сенате США представили новый законопроект об антироссийских санкциях

Сегодня, 13:30

Здание Центра Гейдара Алиева подсветили в цвета флага Словакии

Сегодня, 13:26

Шеф ЦРУ: российский солдат на войне в Украине живет в среднем 30 минут

Сегодня, 13:23

В Азербайджане ожидается до 38 градусов тепла

Сегодня, 13:13

Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Ирландии в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 12:58

Возобновляется экспресс-маршрут из Баку до Sea Breeze

Сегодня, 12:55

Жара в Европе унесла свыше 200 тыс. жизней за последние четыре года

Сегодня, 12:50

Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Омана в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 12:40
Все новости
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Представьте, что пешеходный путь, соединяющий крупный поселок с железнодорожной станцией, находится в абсолютно непригодном состоянии. К сожалению, именно такую плачевную картину16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00