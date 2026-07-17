Анар Гулиев представил национальное заявление Азербайджана на заседании Генеральной Ассамблеи ООН

16 июля в штаб-квартире Организации Объединённых Наций (ООН) в Нью-Йорке состоялось заседание высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, посвящённое среднесрочному обзору реализации Новой программы развития городов.

Председатель Государственного Комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики Анар Гулиев выступил на церемонии открытия заседания, а затем представил национальное заявление Азербайджана в ходе пленарной сессии.

Как передает 1news.az, в своём вступительном выступлении Анар Гулиев подчеркнул, что 13-я сессия Всемирного градостроительного форума (WUF13), состоявшаяся в мае этого года в Баку, придала новый импульс развитию глобальной градостроительной повестки и стала важным этапом на пути к нынешнему заседанию высокого уровня.

«Путь, начавшийся в Кито, сформировал наше общее видение. Баку придал глобальной повестке новый политический импульс. Пусть Нью-Йорк станет местом, где мы подтвердим нашу общую волю к ускорению реализации Новой программы развития городов», - заявил Анар Гулиев.

В национальном заявлении были представлены результаты, достигнутые Азербайджаном в реализации принципов Новой программы развития городов. Было отмечено, что государственная политика в области градостроительства определяет в качестве ключевых приоритетов комплексное пространственное планирование, обеспечение доступным жильём, цифровизацию, климатическую устойчивость и формирование ориентированной на человека городской среды.

В этом контексте Анар Гулиев уделил особое внимание процессу восстановления Карабаха и Восточного Зангезура, отметив, что эти территории восстанавливаются в рамках Государственной программы «Великое возвращение» на основе принципа «Отстроить лучше, чем было» (Build Back Better) и современных генеральных планов.

«Такой подход имеет более широкое значение для постконфликтного восстановления и демонстрирует, что градостроительство служит обеспечению долгосрочного мира, устойчивого развития и высокого качества жизни», - подчеркнул он.

Председатель Комитета также рассказал о проводимых в стране реформах в сфере градостроительства.

Было отмечено, что за последние годы последовательно совершенствуется нормативно-правовая база, а долгосрочные генеральные планы обновлены для 86% городов Азербайджана. Особо подчёркивалось, что в сотрудничестве с Программой ООН по населённым пунктам (UN-Habitat) разрабатывается первая Национальная градостроительная политика Азербайджана.

В завершение было отмечено, что Азербайджан намерен и впредь последовательно реализовывать Новую программу развития городов на национальном уровне, а также содействовать расширению международного сотрудничества в области устойчивого развития городов.