Российская нефть, греческие танкеры и европейские санкции: где у Брюсселя заканчиваются принципы и начинаются интересы

Пока Брюссель призывает других отказаться от сотрудничества с Россией, европейские компании продолжают зарабатывать на сферах, связанных с российским экспортом.

Это порождает неудобные вопросы о двойных стандартах и очевидных противоречиях санкционной архитектуры Европейского союза.

В данном случае показателен пример Греции - страны ЕС, чьи судоходные компании за последние годы получили миллиарды долларов от перевозки российской нефти.

На этом фоне возникает интересный вопрос: является ли санкционная политика Евросоюза действительно единым принципом или же она зависит от того, кто именно получает экономическую выгоду?

Миллиарды на российской нефти «под флагом Европы»

После начала конфликта в Украине Европейский союз объявил энергетические доходы России одной из главных целей санкционной политики. Брюссель утверждал, что сокращение нефтегазовых поступлений должно ограничить возможности Москвы финансировать военные действия.

Однако реальность оказалась сложнее политических заявлений.

Как сообщает Financial Times, греческие судоходные компании за последние три года заработали не менее 3,8 млрд долларов на перевозке российской нефти. Среди крупнейших игроков оказались Dynacom Tankers, Olympic Shipping and Management, Stealth Maritime и Polembros Shipping.

Только Dynacom получила около 915 млн долларов дохода от транспортировки российской нефти с 2023 года.

Компания Olympic Shipping and Management, связанная с Onassis Group, заработала сотни миллионов долларов.

При этом речь идет не о подпольных схемах и не о скрытых операциях. В большинстве случаев компании заявляют, что работают в рамках существующего международного законодательства и соблюдают установленные ограничения.

Именно это обстоятельство делает ситуацию политически неудобной для ЕС.

На этом фоне Греция отложила согласование 21-го пакета санкций Европейского союза против России из-за опасений, что предлагаемые ограничения могут затронуть интересы греческой судоходной компании Dynagas, специализирующейся на перевозке сжиженного природного газа, сообщает EUToday.

Предметом разногласий стали предлагаемые ограничения на транспортировку российского СПГ в третьи страны. По мнению Афин, новые меры могут существенно повлиять на деятельность Dynagas, чей флот включает танкеры ледового класса, работающие в рамках проекта «Ямал СПГ». Компания связана с греческим судоходным предпринимателем Георгиосом Прокопиу.

Однако вопрос выходит далеко за рамки одной компании.

Когда нарушение правил - это одно, а экономический интерес – другое

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас ранее заявила, что согласовать новый пакет санкций пока не удалось, хотя переговоры продолжаются.

21-й пакет санкций включает меры, направленные против доходов России от экспорта энергоносителей, финансовых каналов, банковского сектора, криптовалютных операций и предприятий оборонной промышленности. Тем не менее именно ситуация вокруг морских перевозок СПГ стала наиболее заметным примером того, как национальные экономические интересы могут влиять на сроки принятия общеевропейских решений, для которых требуется единогласная поддержка всех государств - членов ЕС.

Спор вокруг Dynagas стал одним из наиболее обсуждаемых аспектов этих консультаций, поскольку он затрагивает не только внешнеполитические цели Евросоюза, но и интересы одной из крупнейших отраслей греческой экономики.

Судоходство как фактор санкционной политики

Греческое судоходство традиционно занимает ведущие позиции в мировой логистике энергоносителей. Греческие судовладельцы контролируют значительную часть мирового танкерного флота, а компании страны играют важную роль в перевозке нефти и сжиженного природного газа.

Именно поэтому любые ограничения, касающиеся морских перевозок российских энергоносителей, неизбежно затрагивают европейские компании.

По мнению Афин, специализированные СПГ-танкеры ледового класса, предназначенные для эксплуатации в Арктике, крайне сложно переориентировать на другие маршруты. Такие суда строятся для конкретных условий эксплуатации, требуют значительных инвестиций и имеют ограниченные возможности для коммерческого использования вне специализированных проектов.

С точки зрения греческой стороны, новые ограничения могут непропорционально затронуть европейского оператора, тогда как их практическое влияние на российский экспорт окажется менее значительным. В других государствах ЕС придерживаются иной позиции, отмечая, что любой санкционный пакет неизбежно сопровождается экономическими издержками для отдельных отраслей внутри самого Союза.

Российская нефть и греческие перевозчики

Дискуссия вокруг Dynagas вновь привлекла внимание к более широкому вопросу — роли европейского судоходства в перевозках российских энергоносителей после введения санкций. Повторимся: греческие судоходные компании за последние годы получили не менее 3,8 млрд долларов доходов от перевозки российской нефти.

При этом речь идет не о нарушении санкционного режима. Представители отрасли неоднократно заявляли, что деятельность осуществляется в рамках действующего международного законодательства и соответствует установленным ограничениям. Именно этот аспект делает ситуацию предметом политической дискуссии: европейские компании продолжают участвовать в отдельных сегментах логистики российского энергетического экспорта, не выходя за пределы действующих правил.

Поэтому здесь главная претензия - не к греческому бизнесу, работающему, как утверждается, в рамках действующих правил. Вопрос возникает из-за разницы в подходах к санкционной политике ЕС.

Где проходят границы санкционной политики

История вокруг греческого судоходства демонстрирует одну из особенностей этой системы. Санкции формируются как единая внешнеполитическая стратегия, однако их принятие требует согласия всех государств - членов ЕС. В результате каждое правительство сохраняет возможность добиваться корректировок, отсрочек или исключений, если предлагаемые меры затрагивают национальные экономические интересы.

Подобные ситуации возникают не впервые. С 2022 года ограничения затрагивали энергетические компании, банки, порты, страховой сектор и другие отрасли экономики стран ЕС. По мере расширения санкционной политики обсуждение все чаще касается не общих политических принципов, а влияния конкретных решений на отдельные компании и национальные экономики.

Именно в этом контексте спор вокруг Dynagas рассматривается многими наблюдателями как показатель более широкой тенденции. Санкционные меры становятся все более адресными и начинают непосредственно затрагивать европейский бизнес, который исторически участвовал в международной торговле энергоресурсами.

Ситуация вокруг греческих судоходных компаний также стала частью более широкой дискуссии о последовательности применения санкционной политики.

Европейский союз регулярно призывает международных партнеров ограничивать экономическое сотрудничество с Россией и усиливать контроль за соблюдением санкционного режима.

Но отдельные европейские компании продолжают работать в сферах, допускаемых действующими правилами, получая доходы от перевозки российских энергоносителей.

Сторонники действующей модели отмечают, что именно соблюдение юридических норм отличает разрешенную деятельность от нарушений санкционного режима. В то же время критики считают, что подобные ситуации неизбежно становятся предметом вопросов со стороны внешних партнеров ЕС, поскольку создают впечатление различий между политическими заявлениями и практикой применения ограничительных мер.

Особенно заметно эта дискуссия проявляется в отношениях Евросоюза с государствами, не входящими в ЕС. Когда Брюссель призывает партнеров ужесточить контроль за торговлей с Россией, те нередко обращают внимание на продолжающееся участие европейских компаний в отдельных сегментах торговли российскими энергоносителями, разрешенных действующим законодательством.

Иными словами, когда страны, не входящие в Европейский союз, продолжают торговые отношения с Россией, Брюссель часто рассматривает это как проблему и потенциальное содействие обходу санкций.

Но когда речь идет о европейских компаниях, которые получают значительную прибыль от связанных с Россией экономических потоков, ситуация объясняется юридическими нюансами и соблюдением формальных требований.

В результате формируется ощущение, что для разных участников существуют разные стандарты.

Одним государствам предлагается отказаться от экономических связей с Россией во имя общей европейской политики, тогда как внутри самого ЕС сохраняются выгодополучатели от российского экспорта.

Между принципами и выгодой

История вокруг 21-го пакета санкций показывает, что дальнейшее ужесточение ограничений все чаще сталкивается не столько с политическими разногласиями относительно целей санкционной политики, сколько с необходимостью учитывать последствия для экономики самих государств - членов ЕС.

Спор вокруг Dynagas продемонстрировал, насколько тесно переплетаются вопросы внешней политики, энергетической безопасности и коммерческих интересов европейского бизнеса. Одновременно обсуждение роли греческих судоходных компаний в перевозках российской нефти показывает, что даже при действующем санкционном режиме европейские компании продолжают участвовать в отдельных сегментах глобальной торговли энергоносителями в пределах существующих правовых рамок.

Греческий пример особенно показателен и потому, что он демонстрирует конфликт между политическими заявлениями и экономическими интересами.

Греция является одним из ключевых участников европейской санкционной политики, однако ее судоходный сектор исторически занимает важное место в мировой торговле энергоресурсами.

Для Афин вопрос имеет не только внешнеполитическое, но и экономическое значение. Судоходство - одна из стратегических отраслей страны, а греческие компании являются одними из крупнейших игроков мирового рынка морских перевозок.

Именно поэтому определенные санкционные инициативы ЕС могут сталкиваться с сопротивлением некоторых государств-членов, когда они затрагивают национальный бизнес.

Сообщалось, что Греция откладывала согласование нового пакета санкций ЕС против России из-за опасений, что ограничения могут затронуть интересы греческих компаний, связанных с перевозками российского сжиженного природного газа.

Этот эпизод стал очередным свидетельством того, что внутри самого ЕС нет полного единства между политическими целями и экономическими интересами.

ЕС требует солидарности, но готов ли он применять ее к себе?

Европейский союз часто подчеркивает необходимость единого фронта в вопросе санкций против России. Однако единый фронт предполагает не только общие заявления, но и одинаковое применение принципов.

Если Брюссель считает, что экономические связи с Россией создают проблему, то этот подход должен распространяться не только на внешних партнеров, но и на страны внутри самого ЕС.

Иначе возникает ситуация, когда одни государства - чаще всего, не входящие в ЕС - подвергаются политическому давлению за сотрудничество с Россией, а другие - причем члены ЕС - получают возможность продолжать такое взаимодействие.

Такая избирательность наносит ущерб не только имиджу ЕС, но и эффективности самой санкционной политики.

Санкции работают тогда, когда общество и международные партнеры верят в их справедливость. Если же появляется ощущение, что правила зависят от политического статуса страны, доверие к системе постепенно снижается.

Азербайджан и другие партнеры: почему у них возникают вопросы

На фоне ситуации с греческими компаниями особенно остро воспринимаются обвинения ЕС в адрес третьих стран.

Когда Брюссель указывает партнерам на необходимость более строгого контроля за торговлей с Россией, эти государства вправе задать вопрос: почему одинаковые требования не всегда применяются к членам самого ЕС?

Речь идет не о необходимости отмены санкций или оправдании сотрудничества с Россией. Вопрос заключается в последовательности подхода.

Если санкционная политика объявляется вопросом принципов, эти принципы должны быть универсальными.

Санкции теряют силу там, где появляются исключения

Европейский союз пытается представить санкции против России как моральный и политический выбор, основанный на защите международных правил.

Но международная политика оценивается не только по заявлениям, а по действиям.

Когда европейские компании продолжают получать миллиарды от связанных с Россией экономических потоков, а одновременно третьим странам предъявляются жесткие претензии даже за незначительные торговые контакты с Москвой, возникает проблема доверия.

На этом фоне для Европейского союза одним из ключевых вызовов остается поиск баланса между усилением санкционного давления и сохранением последовательности в применении собственных принципов.

Именно от того, насколько убедительно Брюссель сможет объяснить этот баланс как государствам-членам, так и международным партнерам, во многом будет зависеть восприятие эффективности европейской санкционной политики в дальнейшем.

Главный вызов для ЕС сегодня заключается не только в усилении санкций, но и в доказательстве того, что эти санкции действительно применяются одинаково.

Потому что любая система правил теряет эффективность в тот момент, когда одни участники должны следовать им без исключений, а другие получают возможность искать компромиссы между принципами и прибылью.