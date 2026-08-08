Солнечное затмение снизит выработку электроэнергии в Европе

Солнечное затмение на следующей неделе усилит нагрузку на энергосистему Европы, которая уже испытывает дефицит из-за жары и снижения выработки на АЭС, угольных и гидроэлектростанциях.

Аналитики оценивают ситуацию как тяжелую и отмечают готовность региона к подобному сбою как недостаточную.

12 августа полное затмение пройдет над севером Испании и северо-востоком Португалии, а в ряде районов Великобритании, Франции и северной Италии Луна закроет более 90% солнечного диска. По оценке испанского оператора Red Electrica, выработка солнечной энергии в стране может снизиться максимум на 5 ГВт. Французский оператор RTE и европейское объединение ENTSO-E ожидают сокращения генерации в Европе на 9,7 ГВт в период максимальной фазы затмения.

Континент уже сталкивается с последствиями аномальной жары, охватившей Западную Европу в конце июня 2026 года. По данным Bloomberg от 2 августа, из-за пересыхания крупнейших рек страдает тяжелая промышленность, а существенного улучшения ситуации с водоемами не прогнозируется. Параллельно сохраняется высокая пожароопасность: 31 июля газета Le Monde сообщала о масштабном лесном пожаре в департаменте Жиронда, который уничтожил 175 домов и опустошил половину территории коммуны Ле-Порж.