В Хорватии при столкновении поездов пострадали 24 человека

В Хорватии при столкновении грузового и пассажирского поездов пострадали 24 человека.

Как передает Хорватское радио и телевидение (HRT), инцидент произошел в муниципалитете Свети-Иван-Жабно, примерно в 65 км от Загреба. На месте работают экстренные службы.

По данным Хорватского института неотложной медицины, всем пострадавшим была оказана первичная помощь. Лечение 12 человек продолжается в больницах, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Министр транспорта и вице-премьер Хорватии Олег Буткович заявил, что авария произошла на недавно отремонтированном участке железнодорожной линии, а пассажирский электропоезд был новым. В связи с этим он исключил технические неполадки как причину катастрофы, указав на возможный человеческий фактор. Движение на участке будет восстановлено после завершения расследования.

Источник: Report