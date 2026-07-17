Победители ЧМ-2026 впервые в истории получат чемпионские перстни - ФОТО

Международная федерация футбола (ФИФА) подготовила специальные призы для игроков и тренеров команды, которая выиграет чемпионат мира по футболу 2026 года.

Об этом сообщается на сайте организации.

Триумфаторы мундиаля получат чемпионские перстни. Данная традиция характерна для профессиональных американских лиг в разных видах спорта. На одной из сторон украшения будет изображен Кубок мира, а на другую нанесут логотип сборной-победительницы.

Кольца будут выпущены тиражом в 2026 экземпляров. 30 перстней вручат тренерам и игрокам победившей команды, а остальные украшения поступят в свободную продажу.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. В финале 19 июля сборная Аргентины сыграет с Испанией.