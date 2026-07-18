28-летний легкоатлет побил 27-летний мировой рекорд в беге на милю

Британский легкоатлет Джош Керр установил новый мировой рекорд в беге на одну милю на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне. Спортсмен преодолел дистанцию за 3 минуты 42.66 секунды.

Британец превзошел достижение марокканца Хишама эль-Герружа (3 минуты 43.13 секунды), которое удерживалось с 1999 года. Стоит отметить, что бег на одну милю не входит в программу Олимпийских игр. 28-летний Керр является серебряным и бронзовым призером Олимпиад в беге на 1 500 метров, чемпионом мира 2023 года в этой же дисциплине, а также двукратным победителем чемпионатов Европы на дистанции 3 000 метров.

Источник: ТАСС